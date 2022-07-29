MIRROR演唱會｜多國外媒報道阿根廷都跟進　荷蘭媒體：恐怖時刻

MIRROR於 28日晚上舉行第4場演唱會期間，有大型螢幕墜下砸中台上兩名舞者，需立刻送院，令演唱會腰斬。演唱會發生嚴重事故消息震驚國際，多國媒體都報導MIRROR意外。



（鄺鈺盈攝）

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男團MIRROR昨日（28日）舉行第4場演唱會，但在Edan與Anson Lo合唱《Elevator》時，台中央上空大型螢幕的吊索突然斷裂、從高處墜下，砸中台上兩名舞蹈員，需立刻送院治理，其中一位受傷更是Collar成員So Ching男友阿MO．據報導阿MＯ傷勢嚴重。花姐亦隨即宣佈演唱會腰斬，開咪要求觀衆離場，至今早（29日)主辧方宣佈演唱會停辧。

意外事故不但震驚全港，不少海外媒體也有跟進報道。除了内地、泰國和日韓等亞洲國家之外，消息傳遍全球，甚至南美等地的媒體也報導事件。日本媒體形容MIRROR是香港最具人氣的男團，而阿根廷和荷蘭媒體亦紛紛指事故令人震驚，形容是「恐怖時刻」。

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有網民就表示，雖然希望MIRROR可以揚威海外，但不希望他們是以這種方式爲人所認識。對事件感到悲憤，希望主辦方徹查事件。