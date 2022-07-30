MIRROR演唱會意外男友曝冷血評論　港女驚覺價值觀扭曲即分手

撰文：明洞Mandu
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MIRROR演唱會發生嚴重事故，一部掛於半空、重600kg的大電視突然跌至台上，擊中兩名舞者，其中一人更重傷要接受連場手術。事件令全城震驚，一名女網民在討論區發文指，在跟與男友談及演唱會意外時，對方一句Mean爆說話驚覺彼此價值觀不同，令她決心分手。

MIRROR演唱會7月28日舉行第4場，成員Anson Lo及Edan表演途中，一部掛於半空的大電視突然墮下，更擊中兩名正在跳舞的舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）。

其中阿峯受輕傷，阿Mo頭部及頸部重創，腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，通宵已進行一次手術，包括修補受損的頸椎骨骼，目前在伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，暫時未知手術成效，但相信未來康復路漫長，最嚴重可致永久頸部以下癱瘓，不少人擔心又憤怒，紛紛在網上集氣，希望傷者能大步檻過。

阿Mo（右二）及阿峯（左二）是Anson Lo御用舞者

有網民在Dcard發文表示，意外後她與男朋友討論事件，回應卻令她看清另一半的本性：「我諗大部份人都覺得Dancer同MIRROR都係無辜嘅，問題係在於公司，但佢就覺得舞台工作不嬲都危險，上得台就預咗會有呢啲事發生。」

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除了「預咗會有呢啲事」的心態之外，男生一句說話亦激怒樓主，令她覺得大家價值觀根本是相反：「佢仲話有份入場嘅人都係殺人兇手，因為明知個場有問題都唔抵制。完全唔明點解佢會咁諗，真係接受唔到佢價值觀而分咗手。」

MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下砸中阿Mo，圖為事發一刻

網民都紛紛讚樓主分得好，認為即使不是鏡粉，都不代表價值觀可以這樣偏差：「現實版連登仔，分得好」、「真係應該要分，價值觀冇得救」、「咁都唔分手，日後佢一定講更多難聽同價值觀更癲嘅嘢」。

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MIRROR於 28日晚上舉行第4場演唱會期間，有大型螢幕墜下砸中台上兩名舞者，需立刻送院，令演唱會腰斬。演唱會發生嚴重事故消息震驚國際，多國媒體都報導MIRROR意外，有外國媒體更形容為「恐怖時刻」。

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