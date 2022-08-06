Disney+鬼月10大恐怖片一平台睇晒　貞子/午夜凶鈴/鬼妻勿語/返校

【鬼月】踏入農曆7月最「應節」當然就是看恐怖片，戲院暑假檔期較少鬼片上畫？其實Disney+最近都引入了很多恐怖電影，今次《開罐Opener》精選10大恐怖片，看完在家小心睡不著！



《午夜凶鈴》劇照

【1】《貞子：咒殺KOL》Sadako（日本）

主演：池田依來沙、塚本高史、清水尋也、姬嶋妃花、桐山漣、友坂理惠、佐藤仁美

劇情：改編自小說《惡潮擴張》，KOL和真（清水尋也 飾）為了增加點擊率，闖入剛發生離奇火災的凶宅拍攝，上載影片後卻神秘失蹤。心理醫生姊姊茉優（池田依來沙 飾）及和真經理人祐介（塚本高史 飾）發現短片中的貞子，同時醫院亦發生連串怪事。

【2】《返校》Detention（台灣）

主演：王淨、曾敬驊、傅孟柏、蔡思韵、朱宏章

劇情：改編自同名遊戲，台灣戒嚴時期，翠華中學老師張明暉（傅孟柏 飾）、殷翠涵（蔡思韵 飾）在校內儲藏室偷偷與學生閱讀禁書，同時學生方芮欣（王淨 飾）接受明暉的心理輔導後，竟意外展開師生戀。之後明暉提出分手，芮欣以為是翠涵搞事，結果向政府告發禁書會...

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【3】《採魂邨》Ghost Mansion（韓國）

主演：盛駿、金寶羅

劇情：網絡恐怖漫畫家智宇（盛駿 飾）為求交稿，走到凶宅出租屋「光林公寓」取材，多年前發生過火災令許多小孩慘死後，傳聞其他住客遇上怪事後都會人間蒸發。隨著智宇接近恐怖的真相，女友多海（金寶羅 飾）開始察覺不妥…

【4】《今晚打喪屍》Zombiology: Enjoy Yourself Tonight（香港）

主演：白只、張繼聰、萬梓良、吳家麗、顏卓靈、王敏奕

劇情：龍（白只 飾）與讓（張繼聰 飾）吊兒郎當，認定自己是拯救地球的英雄，但其實對身邊不如意的事無能為力，直至龍最愛的卡通片《天地雙龍》中的怪物竟出現將市民逐一變成喪屍，令他不再逃避現實。

【5】《屍殺片場》One Cut of the Dead（日本）

主演：濱津隆之、秋山柚稀、長屋和彰、細井學、市原洋

劇情：導演日暮（濱津隆之 飾）根據都市傳說以血繪製大型五角星，召喚出真正的喪屍咬人，隨著攝影師細田（細井學 飾）變成喪屍，咬傷助理導演山之內（市原洋 飾），日暮因不滿演員表現，要求女主角逢花（秋山柚稀 飾）、男主角和明（長屋和彰 飾）必須與真的喪屍一起演出，並要一鏡直落。

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【6】《逃出立法院》Get The Hell Out（台灣）

主演：賴雅妍、禾浩辰、庹宗華、高慧君、王中皇、林鶴軒

劇情：王有為（禾浩辰 飾）是立法院裡的替代役，卻在衝突中意外令立委熊穎穎（賴雅妍飾）要引咎辭職。穎穎要求有為代她選回立委，經她指導下他竟補選成功！然而化工廠流出活屍病毒，立法院眾人互咬變成活屍，瞬間快速傳染，兩人又如何逃出呢？

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【7】《0.0嚇茲招魂》0.0MHz（韓國）

主演：鄭恩地、李成烈

劇情：改編自同名網絡漫畫，講述大學生俞素姬（鄭恩地 飾）和具相燁（鄭李成烈 飾）參加超自然社團，探訪廢棄凶宅測試召喚鬼魂的頻率，最後引來一連串無法停止的靈異事件。電影在真實的凶宅取景，相當逼真。

【8】《午夜凶鈴》The Ring（日本）

主演：松嶋菜菜子、真田廣之

劇情：日本經典鬼片之一，受到詛咒的錄影帶在日本中學生之間流傳，看完的人會接到一通電話，電話結束後就會7日內受到詛咒而死。記者淺川（松嶋菜菜子 飾）和前夫高山（真田廣之 飾）為拯救看了錄影帶的兒子而調查，發現貞子將憤恨而將詛咒記錄在錄影帶中。

【9】《紅衣小女孩外傳：人面魚》The Tag-Along Devil Fish（台灣）

主演：徐若瑄、鄭人碩、張書偉、吳至璿

劇情：刑事組警官阿忠（張書偉 飾）找來虎爺乩身志成（鄭人碩 飾），對滅門血案疑犯執行驅魔儀式，未料一條吳郭魚屍竟吐出遭附身的小魚。小魚被家豪（吳至璿 飾）撿回家飼養後即發生一連串怪事，母親雅惠（徐若瑄 飾）舉止怪異，眾人以為化解人面魚的怨念就能阻止，原來背後還有更難解的仇恨...

【10】《鬼妻勿語》Ghost Wife（泰國）

主演：Supawadee Kitisopakul、Chitipat Wattanasiripong

劇情：改編自泰國經典「鬼妻」恐怖傳說，高中新生小娜（Supawadee Kitisopakul 飾）邂逅同校學長麥（Chitipat Wattanasiripong 飾），一見鍾情的麥主動獻殷勤，又義務替小娜補習，兩人成為校園情侶。但麥的母親嫌棄小娜是鄉下妹，不惜送兒子留學棒打鴛鴦。發現懷孕的小娜在母親勸誘下墮胎，然而手術時意外死亡，自此她居住的大樓不斷鬧鬼，直至麥回國...

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2022年第40屆香港電影金像獎睽違兩年，雖然因疫情一度延期，但終於在7月以實體頒獎禮形式舉行。頒獎時才發現冇睇到獲獎及入圍的電影？其實Disney+有得隨時隨地收看其中9部提名作品，一齊重溫這些好戲吧！

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