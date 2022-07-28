熊仔頭見面會食老本粉絲嘆失望　四大YouTube頻道聯播後近況兩極

YouTuber熊仔頭的「FHProductionHK」一眾成員成軍10年，擁有超過66萬訂閱，但27日的十周年見面會就被指質素奇差無誠意。網民指香港四大YouTube頻道自「四台聯播」之後，有人撈得風生水起，有人卻形同解散。



2021年4月，FHProductionHK與試當真、小薯茄及Arm Channel合辦「四台聯播」

YouTuber「FHProductionHK」一眾成員在麥花臣舉辦十周年見面會，吸引不少粉絲入場，但事後連登就有網民大呻，整個演出的水準也十分一般，「提過有戲劇元素，期望有啲上得枱面嘅舞台劇，點知完全冇扣連冇劇情，純粹懷緬過去10年大事回顧。欣賞佢承認自己賣女，但賣得完全冇質素，跳舞嗰度好明顯甩咗啲steps有啲位又唔齊。得一隻舞又唔係難跳，俾多少少時間練都可以好好多。」

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加上熊仔頭拍片題材及方式十年如一日，「笑人平胸、皮膚黑呢啲笑咗咁多年，班女唔嬲我都厭。膚淺唔緊要，問題係完全冇新意旁人聽落都尷尬。」樓主曾以為熊仔頭最近的新系列，如熊館及FH氏家庭可以令Channel回春，「原來都係換湯不換藥，都幾失望，終於接受睇咗十年嘅channel真係沒落。」

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其實熊仔頭在2021年4月曾與試當真、小薯茄及Arm Channel合辦「四台聯播」，作為香港四大YouTube頻道之一，訂閱人數更是四者中最高，聯播後熊仔頭與Arm Channel越做越頹，人氣更反被試當真及小薯茄超前。

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不少網民都認同熊仔頭的短片質素下降，亦指是資歷較長的YouTube頻道會遇到的通病：「熊仔頭人生都係得溝女，你唔煩我都厭啦」、「睇到好老尷，今時今日仲扮《少林足球》，幾時做返自己個人風格啊？」、「熊仔頭遇到嘅問題，小薯茄試當真將來一樣要面對」。

同場加映：試當真／小薯茄／熊仔頭／啱Channel合作拍片 30位核心成員檢閱

試當真、小薯茄、熊仔頭、啱Channel等四個香港人氣YouTube Channel宣佈合作，上傳了一幅大合照，引起網民哄動，期待四個channel擦出的火花。這幅YouTube界的世紀合照中，總共有30位貨真價實的年輕人，以下為你介紹他們的基本資料，並附上他們的Instagram帳號。

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