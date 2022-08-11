日本再爆亂交派對醫生都有份　淫僧自拍與少女性交　網：另類修行

日前，日本一位醫生因爲涉嫌參加亂交派對，並對女高中生進行猥瑣行爲而被捕。當地媒體報導，至今已經有20位以上派對參加者被控告。而且派對的參加者中竟然有教師，甚至是僧侶！



34歲日本男醫生岩立竜日前被捕（YouTube：@日テレNEWS）

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根據日本《週刊文春》報導，在東京西徳洲会醫院任職現年34歲的男醫生岩立竜，於8月9日因爲懷疑違反「兒童買春法」及「兒童福祉法」，其中案件涉及2020年在東京千代田區的一間酒店内向當時17歲的女高中生進行猥瑣行爲而被日本警方逮捕。

據悉亂交派對的主辦人31歲高橋亮太，在今年5月已經被捕。根據警方透露，他透過在網上發布寫有「多人猥瑣行爲」、「女高中生參加」等引人遐想字詞的貼文吸引參加者；而岩立醫生正是在看到這些貼文後參與派對。

當日參加者除了岩立醫生以外還有另外7人，其中一人是一位37歲僧侶。8人將在酒店進行的亂交派對過程用手機拍下，而主辦人高橋並沒有親身參加派對，而是在事後透過參加者拍攝的片段滿足自己。警方表示岩立醫生接受調查時辯解自己不知道女性未滿18歲，否則一定不會參加派對。但僧侶等另外7位參加者就已經承認罪行。

（YouTube：@日テレNEWS）

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亂交派對的參加費是2萬5000円（大約港幣1,474元），主辦人高橋並沒有向女高中生付任何報酬。他供述自己其實曾多次籌辦同類型亂交派對，除了這次的女高中生以外，他已經與其他女性進行了50至60次亂交派對。雖然如此，他事實上沒有從中牟利，參加費基本上都用於付酒店住宿費了。

因爲日本最近已經爆出兩宗大型亂交派對新聞，事件引起廣大網民關注。當中有不少網民將重點放在參加派對的僧侶身上，認爲當局除了岩立醫生也應該公開僧侶的名字。亦批評這次事件完美象徵日本的黑暗面，越有社會地位，越被人仰慕的職業，背後落差就越大、越黑暗。有網民甚至恥笑「高尚」的僧侶「為了擺脫世俗的慾望，在瀑布下打坐修煉，在山中呆了一千天，徒步走過山嶺修行，還是無法克服世俗的慾望」。不過亦有部分網民表示，亂交派對的參加者你情我願，亦沒有造成任何人的困擾，吐槽警方還不如向保安、警備投放多一點資源……

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