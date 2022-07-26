疫情期間不能到日本旅行，不少人熱愛日本料理的港人都很掛念當地各種美食。最近有香港餐廳的特色燒肉便當竟然在日本瘋傳，讓網民大喊新奇。到底是甚麽一回事呢？一起來看看吧！



日本美食藝人對一人燒肉便當感到非常驚奇（Twitter：@fallindebu）

👉日YouTuber讚香港人3大優點完勝日本人 讓座超感動、最欣賞是...

日本美食藝人フォーリンデブはっしー（橋本陽）日前在Twitter上分享了香港「弁当焼 Bento-yaki」推出的一人燒肉便當，驚訝講到：「從來冇呢個諗頭！」。原來這個創新便當内附迷你炭爐，無論何時何地都可以吃到燒肉！

👉減肥｜定時進食最易肥！日本專家揭8個減肥謬誤：運動前拉筋超錯

從產品圖片中可以看到，便當裏除了牛肉、白飯和配菜之外，盒子的左上角還嵌有一個迷你網燒炭爐。雖然在日本搭新幹線時，有不少人都會買「駅弁」（鐵路便當），當中也有用化學反應的加熱式便當。但直接在便當中裝一個炭爐的操作似乎連日本人也沒有看過，引來不少人在橋本的Twitter貼文下留言。

有網民表示香港人根本是天才，很羡慕有這個既方便又美味的便當，希望日本也可以學學香港推出，讓他們搭新幹線時也可以享受熱辣辣的燒肉。一方面有網民覺得便當創新，另一方面有網民就擔心便當會製造更多垃圾令環境變差，亦擔憂可能會引起火警。

同場加映：日本牛郎集體Cosplay安妮亞 網民拍片直擊現場連呼：好地獄！

動漫《間諜家家酒》最近一直是網絡熱話，有不少人都愛用主角安妮亞的Instagram濾鏡分享自己喜歡的東西。日本最近有牛郎店就跟上潮流，竟然讓店内牛郎全部Cosplay成安妮亞服務客人！日本牛郎集體Cosplay安妮亞極地獄👈 👈 👈