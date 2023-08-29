超強颱風蘇拉｜8號風球西登VS東登威力差超遠！網民：寧願不打風

熱帶氣旋「蘇拉」襲港機會增？香港天文台今早（29日）修訂「蘇拉」預測路徑，再比之前預測「西移」，由較早時仍料周六（9月2日）晚在香港以東約230公里的惠來縣（汕頭與汕尾中間）登陸，到最新在9月2日當日在香港東南約70公里掠過。正所謂天有不測之風雲，其實蘇拉是否會襲港，由東或西邊登仍是未知之數，不過根據香港過往打風紀錄，西登的颱風對香港而言殺傷力也超大！以下就用過去其中一次颱風「馬鞍」來解釋給大家了解更多颱風科普：



「馬鞍」在2022年最接近本港時是星期四，料吹東南風達7至8級，離岸及高地達11級。對於「馬鞍」的路徑，原本預測它會香港東面位置登陸（東登），但後來路徑出了變化，很大機會改為西面（西登），風勢及破壞力也會相對提高！

西登比東登強？

由於熱帶氣旋在東面登陸時，主要吹偏北或偏西北風，有山勢阻隔而減低風力；相反，熱帶氣旋在西面登陸，普遍會吹東或東南風，地勢無遮擋，風力變得更強，同時把海水推向岸邊，可造成嚴重的風暴潮。遇上潮漲時，低窪地區或有機會嚴重水浸。

超強颱風記憶最新，應該是「山竹」及「天鴿」，當時天文台都有解釋颱風對香港的威脅需視乎「東登」或「西登」。而「天鴿」當年於本港西南方掠過，所走的就是「西登」路徑，帶來嚴重風暴潮，更比喻為1962年超強颱風「溫黛」的翻版。

而颱風「蘇拉」不停轉向，最新預測可能正面吹襲香港。但其實除了蘇拉和影響着它轉向的熱帶風暴「海葵」外，在日本遠處有熱帶風暴「達維」，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）稱在關島附近海域或有一股新的熱帶低氣壓正在蘊釀，而在9月2日發展將更明顯。