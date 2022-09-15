深田詠美帶你AV片場Room Tour　房間暗藏玄機　網民：可以入伙未

不知大家有沒有好奇過到底AV拍攝場地是怎麽樣的地方呢？作品經常會出現各種不同場景，除了酒店、校園以外，還有不少會在室外地方拍攝。女優深田詠美日前就到訪一個AV監督的獨棟攝影棚，裏面除了不同風格的房間之外，竟然還有燒烤場景，連廁所的設計都非常用心！



（YouTube：@深田えいみ / Eimi Fukada）

AV女優深田詠美在她的YouTube頻道上經常分享各種性愛知識，亦曾經拍片讓粉絲了解她的拍攝時的現場情況。這次她就帶觀衆參觀AV監督「さもあり監督」的獨棟攝影棚。當中房間風格多變，不論室内室外都設計得非常用心。

進入さもあり監督攝影棚後，首先會看到的是一張大大的雙人床。不過多走一步就會進入一個廚房、客廳的場景。大家可能認爲很多AV場景都是租借地方拍攝，但原來其實只要好好運用空間，一個獨棟裏面已經足夠分隔出很多不同場景。

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さもあり監督接著帶深田詠美到上層參觀，介紹一間Lolita風的女生房間。但其實這個房間暗藏玄機，只要打開衣櫃就會發現裏面是剪片的工作室，放有電腦和DVD光碟等等。而打開旁邊一道趟門，你就能瞬間轉移到精油按摩師的場景！深田詠美大讚這個房間做得非常細緻，不但有精油的香味，牆紙和各種擺設都非常用心。原來單是這個小小的房間就花了100萬円（大約港幣$54,829元）製作！

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他們接著移動到廁所，さもあり監督講到有些作品會在居酒屋拍攝，但因爲不能實際在店舖廁所裏面拍愛愛情節，於是就會在居酒屋拍完乾杯一幕之後移動到其他地方。他因爲不喜歡這種不實的感覺，就自己設計了一個居酒屋風的廁所；連裏面的menu和宣傳單張都是由他自己手寫。除此之外，攝影棚的室外亦有設計成酒吧後街的位置，牆上噴滿油漆塗鴉。隨樓梯走上屋頂後，更是有燒烤場的場景。

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さもあり監督表示，他每2個月就會將屋内的場景翻新一次保持新鮮感。而且監督極有創意，連蛋形吊椅和自動販賣機都可以想到特別的玩法。曾經有作品中男優就被綁在自動販賣機上，被痴女深田詠美猛攻。監督還在影片中興奮分享自己最近買了一座流動式廁所，到底他會拿來拍甚麽題材呢？

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