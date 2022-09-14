李易峰嫖娼被日媒狂報！被形容360度無死角　日網民:買春也犯法?

内地男星李易峰於11日因嫖娼被北京公安拘捕，形象嚴重受創、被多個品牌終止合作關係，相關新聞極速登上内地和香港的熱搜。事件甚至傳至日本，多家媒體報導他拘留的消息。原來李易峰在日本也有相當人氣，甚至曾經被雜誌評選為最靚仔華人演員排行榜Top 3之一！



現年35歲的内地一線男星李易峰因嫖娼被北京公安拘捕後，Prada、六福珠寶、京都念慈庵和日本專業級高爾夫球桿製造公司Honma等多個品牌相繼與他割席，終止合作關係。連原本由他擔任形象大使的最高人民檢察院，也將有關貼文刪除。但原來除了在内地及香港成爲話題，日本亦有大量媒體報導這次事件，當中包括ANN、東スポ和Modelpress等等都有分享相關消息。

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《ANN NEWS》在報導中形容李易峰是在年輕人之間有著極高人氣的知名演員，講到他因爲多次嫖娼被拘留，亦已經在調查中承認有關指控。報導中又講到有10個以上的贊助商與他解除契約，並播出拆除店舖海報的片段。

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雖然李易峰在日本的人氣比起在内地低，但也有相當知名度。他出演的電影《動物世界》和電視劇《古劍奇譚》分別在Netflix及日本網上串流平台播出後，得到日本網民好評。而且日本《ViVi》雜誌曾在2016將李易峰評選為最靚仔華人演員排行榜Top 3之一。由楊洋奪冠，第二位是井柏然，而李易峰是第三位，更被形容有「360度無死角」的美顏！

有日本網民就在相關報導下留言，表示沒想到中國的買春條例比日本更嚴厲。批評到最近演員香川照之性騷擾的報導曝光後，日本花了幾個星期才將他封殺，但内地用一天就撤除李易峰的所有代言，已經分不清到底哪一邊做法更好了。亦有網民留言講到近年中國已經有吳亦凡、李雲迪及李易峰3位知名人士因嫖娼被捕，但反而日本當地被曝「爸爸活」與18歲少女開房、喝酒的議員卻沒有被捕，感到憤怒......

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