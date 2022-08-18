30歲日男捐精共800次誕50個小孩　誓當「配種王」背後原因超心酸

早前小編向大家介紹到日本人近年因為少子化問題和男性高比率患有無精子症，令他們對捐精的需求高企。而且因為官方精子銀行需要輪候很久，不少日本人都會選擇網購精液。有日本媒體就訪問了一位在網上捐精的男子，他現在年齡只有30歲，但已經是有50個孩子的爸爸了！



日本NHK電視台訪問了化名和人的30歲男子，他表示自己從22歲起就在社交平台和網上討論區上提供精子，成為俗稱「捐精義工」。當時他工作太忙、覺得自己沒有機會結婚，偶然發現捐精這個概念，便買書了解捐精的事，開始在網上提供精子，「希望能留下自己曾經存在的證據」。

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雖然和人到了26歲時結婚生子，並暫時停止捐精活動，但在他的孩子出生後，他便在27歲時重啟捐精活動。和人表示近年日本有不少人都希望可以擁有自己的孩子，但是官方醫療機構的懷孕治療實在滿足不到無精子症夫婦、同性戀伴侶或其他有特殊情況的夫婦。他希望可以透過捐精幫助他們，更在ABEMA Prime的一次訪談節目中表示自己要成為「日本的種馬」。因此，和人每年都會捐精100次以上，現今有他遺傳因子的孩子亦已經超過50人！

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NHK的節目組就貼身跟拍和人，了解他捐精的過程。首先，他會準備一個預先殺菌的密封容器，確保採取精液後不會外漏。接著他與在網上聯絡他捐精的接收者直接見面，提供自己沒有換上性病或其他感染症的證明後，他們便前往酒店房間。和人走進房間廁所，20分鐘後便將採集好的精液交給在外面等著的接收人。而對方則將當日的交通費等報酬及一封感謝信交給了和人。

雖然這次交接很順利，但和人亦分享到，自己曾經遇過一些尷尬情況。例如他曾試過一天之內要分別提供3次精液。另外一次是被接收者催促令他被逼在一個極污糟的車站廁所中「解決」，然後交精液給對方。亦試過需要按要求將採集好的精子放在車站的投幣儲物櫃中。雖然可以幫到人是很有意義的事，但似乎「捐精義工」也不是人人都能做到啊，實在太尷尬了......

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