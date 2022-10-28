港男開關飛日本快閃見AV女優　零距離接觸涼森玲夢：出家都要還俗

連登網民「新東寶翻譯製作」疫情前一直都有間中飛日本參加AV女優見面會或攝影會，當時也寫過遊記，相隔近3年，他有見日本自由行免簽證「開關」，香港又行「0+3」政策，決定飛一轉親身見心愛的AV女優。



Louie Martinez @Unsplash

「新東寶翻譯製作」透露6日5夜的旅行，有3日都去了AV女優的相關活動，一共見了6位女優，有一線亦有十八線。他表示今次主要是為了葵司才出發：「隔住個mon睇AV同喺日本見到女優真人，係兩個截然不同嘅感受，再加上呢兩年日文水平比起以前好咗唔少，所以一直都期望緊日本開關之日嘅來臨，好想再去日本參加AV女優嘅event。」

零針的他亦分享入境日本前要準備的東西，未打齊3針的外國旅客在出發前72小時要做一次日本政府指定的PCR，陰性才可上機，所以他是最後一刻得到陰性證明後才訂酒店。

「新東寶翻譯製作」透露今次主要是為了AV女優葵司才出發（新東寶翻譯製作 @LIHKG）

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「新東寶翻譯製作」今次第一個女優活動便是與「Prestige一姐」涼森玲夢（涼森れむ）見面。涼森舉行的是即售會，人數不限，只要買完作品拿到籌，並在指定時間內入去排隊便可以。只要重覆買碟拎籌的步驟，基本上可以與女優交流N次。

樓主表示：「買1隻會送一張簽名劇照同30秒攝影時間，買兩隻有合照，買3隻就再多張合照或者指定pose嘅涼森即影即有相。」他見有得退稅，便買夠3隻作品可以與涼森傾偈影相。

他興奮道：「有樣有波再加埋今日件白色泳衣，個笑容又甜到出水，今鋪真係出家人都要還俗。合照部分我同佢講想影兩個人雙手貼實嘅pose，而家仲係後疫情時期，影合照嘅時候同女優中間都仲係要隔住塊膠板。」

知道涼森愛玩劍球，他特意買了個粉紅色的劍球送給她，樓主也提醒：「即售會冇限人數，成個過程都會偏向流水式，冇個別簽名環節，冇得坐定定同女優盡訴心中情，快手影完合照傾兩句就麻煩你識做，畀下一個上嚟影。大家有機會去即售會嘅時候，記住識得睇氣氛做人，唔好俾人鬧到出聲先捨得走。」

雖然樓主日文不俗，但他指不懂的人也無需太擔心，「一round其實5分鐘都唔夠，所以有心去但又唔識日文嘅巴打們其實唔使太擔心，你想像中嘅尷尬時間其實唔係咁長。我以前唔識日文嗰陣，都係一早譯定幾句嘢喺電話，去到現場再畀個女優睇。只要你唔尷尬，尷尬嘅就可能係個女優，凡事都有第一次，而呢個第一次絕對值得你去嘗試。」