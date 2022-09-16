疑似中國人妻做AV女優？宍戸翠蘭片內講中文　中港日老司機神回應

日本是AV之國，雖然早前為了保障女性通過AV新法加了不少規矩，但仍然無阻新人入行。最近有AV新作在網上引起話題，但大家關注的並不是女優的身材，而是當中主角竟然是中國人妻？！



32歲「中國人妻」宍戸翠蘭（FANZA）

AV的題材林林總總，當中人妻系列的背德感令不少老司機欲罷不能。日本最大的成人影片公司之一SOD的人氣「本物人妻」系列最近就發表新人女優宍戸翠蘭的出道作，引起香港和日本網民熱烈討論。爲甚麽？原來她並不是一位普通的人妻，而是一位中國人人妻！

SOD在8月尾發表宍戸翠蘭的出道作「能俘虜任何日本男人的性感和優雅。外國美女少妻宍戸翠蘭32歲AV DEBUT」，介紹她是已經來日10年、與溫柔丈夫已經結婚5年的中國人少妻。講到她一直都對日本的AV很感興趣，便決定不告訴丈夫秘密出演AV；長年壓抑的慾望就此爆發！

宍戸翠蘭出道作封面（FANZA）

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官方網頁介紹宍戸翠蘭接下來的預約新作時，更形容她「表面上是回頭率極高的優雅中國人妻子，但事實上是一個能接受鬼畜男人所有慾望的大變態」。現在她的出道作在成人網站FANZA中5星評價中有3.82粒星。有日本網民留言表示，雖然這種作品的套路經常都是找日本人扮中國人，但在AV中宍戸翠蘭的普通話發音很正宗，認爲她是純正中國人。不過亦有網民認爲都是亞洲臉孔很難判斷是否真正中國人，又講到看完作品後他認爲「中國人的質素比韓國人好……很期待她下一部作品」。

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台灣知名AV研究者一劍浣春秋早前亦在Twitter上分享作品的消息，認爲作品是SOD「搞人設做噱頭」。不少網民留言附和，覺得她的長相比較像日本人。而且翠蘭這個名字一看就覺得很「老土」，如果是中國人一定不會用，「估計也就騙騙日本人」。有人就分享看完作品聽到她口音覺得怪怪的，不像是中國人。相反亦有人認爲發音正宗，不過據網民劇透她只用普通話講了「舒服」，單憑2個字實在很難判斷。香港高登亦有人討論，但似乎大網民都認爲是日本人扮演、不能盡信，很有可能只是一個嫁了給中國人的女生而已。

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