擁傲人身材被質疑隆胸　日本寫真女星晒「透視照」證實100%純天然

有「奇蹟巨乳」及「日本寫真界最強胸部」之稱的日本I罩杯寫真女星鈴木富美奈，因為其傲人的身材享譽日本寫真界，然而人紅是非多，她也被許多民眾質疑巨乳是經手術人造而來。對此，鈴木富美奈日前就在Twitter上幽默地回應，並曬出胸部的X光照直接反擊網民，證明自己真的是貨真價實的。



鈴木富美奈活躍於日本寫真界，不僅有相當立體精緻的五官，S級的身材更是吸睛，甚至還擁有極度傲人的I罩杯，火辣身材展露無疑。日前也正面反擊網民的酸言酸語，在Twitter上笑著曬出自己的胸部X光照：「這是否證明我的乳房是天然的？這也是我第一次向別人展示我的骨頭和脂肪哈哈。」從圖片中可見，胸部中並無任何人造物質，十足證明I級罩杯是貨真價實。

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貼文一出，許多粉絲也都紛紛留言大讚，「真的好大胸」、「我確定這很清楚…」、「我一點也不懷疑。它的形狀很漂亮」；但也有人質疑，「臉部X光片的話，估計會拍出很多東西」、「如果是注射脂肪應該看不出來吧」。

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