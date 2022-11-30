農場餐廳開價$48,000搶人才　經驗學歷不拘、入職要求只有一個！

位於深水埗的農場餐廳經常搞出不少風波，早前藝人余德丞在店内拍攝試食片批評食物時就被要求賠償。日前餐廳老闆陳興濤就在Facebook開Po「搶人才」，月薪竟然高達4萬8千元！



（農塲餐廳Facebook 圖片）

早前藝人余德丞與兩名網紅在店内拍攝試食片時批評食物難食時，農場餐廳老闆陳興濤就入稟小額錢債審裁處，向他追討店鋪租金及電費共1,446港元。不過最終被法官因事件瑣碎而駁回申訴。日前老闆陳興濤再在「農塲餐廳」Facebook專頁上開Po，分享兩張請人稿，撰題「農塲餐廳搶人才」。

當中講到職位「性別不拘，年齡不拘，經驗不拘，只須來者是一位好人，你肯來，我肯請，有緣則合」。亦寫上餐廳的使命，是要令每一位信任並支持餐廳的人，不論過往、現在及將來「都一一臉上因農場餐廳而蒙上光采！」。求職人士只需要向請人廣告上的Whatsapp號碼上傳「您所想傳的資料」，亦要求「最好能寫上cooperate輿（與）collaborate的分別；夥記和拍檔的異同」。

（農塲餐廳Facebook 圖片）

最令人震驚的是職位薪金；試用期内月薪3萬6千元，試用期滿後更是會升至4萬8千元！老闆陳興濤寫到他是「百份百的誠意」，薪金比市場價格高是因爲餐廳處於劣勢，希望能以「金錢的力量，化解眼前的困局」。至於工作性質原來並沒有規定，只是「一齊來開開心心哋我做乜時你做乜！」，換句話說老闆「濤仔」做甚麽，僱員跟著做就可以。

雖然餐廳傳出不少風波，但月薪近5萬元，比一般office工、甚至公務員政府工的薪金都要高，而且工作内容靈活度似乎也很高。不知大家有興趣入職嗎？有網民就將請人告示分享到連登討論區，不少人質疑月薪的真確性，問到「試用期」有多長，亦有人問到「四萬八係咪佢舖頭嘅coupon」。而老闆當年97金融風暴下破產後，曾經轉職成爲小販售賣兒童圖書，當中主要包括《哈利波特》系列，有網民亂猜回覆試用期「之後轉一蚊月薪賣哈利波特」 .

《HK01》正聯絡老闆陳興濤，了解該職位詳情。