地盤工人月入3萬up薪金過高?港男狠批只值$7,000/月　網民一句KO!

萬丈高樓從地起，每個建築物都要由平地建起，過程除了有賴建築師，也需要大量建築工人的努力才得以完成。一名港男在網上發帖指建築工人薪金過高，更狠批他們最多只值$7,000-$8,000一個月，如此針對性的帖文引起網民熱烈討論。



《激戰》劇照

根據政府統計處2022年8月份數據，地盤普通工人及雜工日薪大約為$1,024元，以每周工作6天計算（但其實未必日日有工開），月入約為$25,000元。不過術業有專攻，根據地盤工種不同，日薪也可以有很大的出入，如混凝土、紮鐵等日薪約$2,600。

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不過近日一名港男似乎就不同意建築工人的豐厚薪酬，更在討論區上發帖，指「香港嘅建造業係嚴重overpaid，根本班地盤佬最多值七、八千一個月」。樓主更狠批「班地盤佬又讀得書少，英文又唔識（有時連中文表達都唔太OK）」，再者沒有大學Degree、EQ、IQ又低，形容他們的工作是「日日淨係擒高擒低，擔擔抬抬又幾皮嘢一個月，都痴X線」。

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《做工的人》劇照

網民看帖後就表示不認同樓主的觀點，指建築工人的薪金是用勞動力與汗水辛苦換來，也反映勞動力供求不足問題，也有網民以一句秒殺對方，表示「咁你咪試下日日淨係擒高擒低，擔擔抬抬，送埋個烈日當空無遮無擋，睇下你捱唔捱到一粒鐘囉」，再加上樓主住的屋企、地板上的一磚一瓦「都係地盤佬起架」，如果「唔抵得你可以去做」，但坦言體力勞動如此大的工作，就未必每人都能夠承受。

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其實大家都是社會下不可或缺的齒輪之一，無論什麼工作都有其價值存在，所有工種都值得尊重。

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