職場小薯年尾辭職 HR通知無花紅　專家教一方法自保：別信合約！

臨近年尾，相信有不少打工仔都期待公司發放年終酬金「花紅」、雙糧。有網民最近就分享到，他打算1月份離職，而公司需要2個月通知期限，於是他早前便遞交辭職信。平常公司12月出花紅，HR日前就電郵通知他不會有年終花紅，令他深感不忿。這樣做到底合理嗎？



日前有網民在「奴工處」Facebook專頁投稿講到，「平時12月出花紅，因爲辭職要2個月通知、我想1月走，前排遞咗信。HR出Email同我講唔會有花紅，想問咁樣可以㗎咩？」，對公司因他辭職就不給花紅而感到不忿。不少網民在貼文下留言認爲這位網民「天真爛漫」，表示很多公司都是這樣處理、「梗係出咗先遞信」，安慰網民「當交咗學費」。

《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，她提到「花紅有就有、冇就冇……如果遞信，人事部可以唔俾」。基於花紅屬於「discretion/酌情性」、並非必要，遞辭職信後還會不會出花紅取決於公司平常作法，或者「睇老細心情」。Son姐就提醒到「唔好信晒contract寫咩就咩，唔係話有咩灰色地帶，係因爲合約未必可以解釋晒現實中發生嘅事」，而且「就算唔俾花紅，公司唔需要同你交待」。

Son姐就分享她曾遇到的個案。某銀行在12月就會出内部電郵，向同事講這一年會有多少花紅，但實際支付花紅的時間是下年2月。有員工就在1月遞辭職信，1個月通知期辭職。到了2月他真的收到應有薪金、並花紅，但不久後就被扣起。該員工向公司追問時，「HR就話系統出錯，因爲合約中列明bonus只會俾在職員工」，他遞信的時機剛好夾在中間，是公司還來不及更新資料才會出現花紅。Son姐表示如果打工仔想避免這種情況，「最穩陣就係等袋咗先走」。

不過，準備轉工的情況下打工仔的取捨只有錢嗎？Son姐認爲，「揾到好工，對方願意等你2個月，但係你咁等出花紅法公司仲會唔會等你呢？」打工仔應看清焦點。而且有不少公司會將出花紅的時間不斷由年尾推至2月、4月甚至6月以留住員工，「『唔熬都熬咗半年啦，點解唔熬埋剩返嗰半年呢？』、變成無限輪迴」。Son姐講到，其實轉工後很有可能基本月薪已經提升，之後也有機會獲得花紅，不用多久就可以「追回」花紅。勸打工仔應該想得更全面，而不是只考慮當下花紅，「淡定有錢剩啊！」。

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打工仔發現工作不適合自己、想轉換新環境要辭職時，大部分時候都需要按通知期提早遞交辭職信。最近有網民就表示，自己早前按通知期交了辭職信，但經理卻表示沒有收過他的辭職信，不承認他辭職；若想離開公司就要賠錢，令網民非常苦惱。《開罐》Opener就請教企業管理顧問「Son姐」，她講到有如此下場全因樓主沒做兩個基本動作！打工仔呻上司Last day反口無收過辭職信 專家：冇做2個基本動作!👈 👈 👈