一帶一路搶人才！月薪$35,915請公關　寫宣傳稿有廣告經驗優先

【政府工/商務及經濟發展局/求職/一帶一路】國家推行「一帶一路」，香港政府也積極主動融入國家發展大局，近日商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室更公開招聘助理公共關係主任，月薪$35,915幫手撰寫宣傳資料及工作！即睇入職要求及待遇！



今次招聘的「一帶一路」助理公共關係主任，入職要求最好主修新聞學、傳播或公共關係者等學科，持學位後有三年或以上公共關係、宣傳、廣告或企業傳訊的全職工作經驗，若具備政府宣傳工作方面的經驗者更佳。

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「一帶一路」辦公室—助理公共關係主任

月薪$ 35,915

申請截止日期：14/12/2022 18:00:00

入職條件

(a) 持有香港任何一所大學頒授的榮譽學士學位，或具備同等學歷，主修新聞學、傳播或公共關係者更佳；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少三年公共關係、宣傳、廣告或企業傳訊的全職工作經驗(具備政府宣傳工作方面的經驗者更佳)；

(c) 具備良好中文及英文書寫及會話溝通技巧(能操普通話者為佳)，即在DSE或會考中文及英文考獲第3等級或以上成績，或具同等成績；

(d) 對舉辦宣傳活動有充分認識；

(e) 具備良好的撰稿技巧；

(f) 熟悉運用多媒體應用軟件和社交媒體平台；以及

(g) 有創意、組織能力和處事細心。

職責

(a) 協助統籌宣傳/推廣「一帶一路」倡議的相關活動，及協助制定宣傳策略；

(b) 協助製作/撰寫「一帶一路」倡議相關的宣傳資料，如單張、海報和社交媒體平台帖文；

(c) 協助草擬和校對講稿，及撰寫宣傳文案；

(d) 為宣傳活動、研討會和網上研討會提供支援；以及

(e) 執行被指派的其他職務。

聘用條件

非公務員合約條款聘用，合約為期一年。如工作表現和行為良好，可獲得一筆酬金。僱員如獲發放約滿酬金，其所得的酬金，加上僱主向強積金計劃作出的供款，將相等於合約期的基本工資總額的10%。

申請方法

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)] 連同大學修業成績副本及列明中文及英文成績的DSE或同等學歷的證書副本，於截止申請日期或之前郵寄至香港添馬添美道二號政府總部西翼23樓商務及經濟發展局人事部。請在信封面上清楚註明「申請助理公共關係主任職位」。