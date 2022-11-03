2023招聘薪酬及福利調查出爐　哪5大行業人工加最多？最高竟是...

作為打工仔，「人工」一定是最關注的事。近日JobsDB發布了2023年<<招聘、薪酬及福利條查報告>>，調查結果顯示明年打工仔薪金將會增加1.6%，而且僱主更預期明年派發花紅金額會更鬆手，有不少僱主更表示為「搶人才」將會再度加碼更豐厚的金及福利，打工仔們若心思思想轉行，來年可能是個不錯的時機。



JobsDB於今(11月3日)公布<<招聘、薪酬及福利條查報告>>，其委託獨立調查機構，訪問本港481家商業機構，就2023年的招聘、薪酬及福利意向進行調查。調查結果顯示，僱主預期明年打工仔平均薪金調整將會上升1.6%，與往年相若。

其中報告中更列出六大加薪幅度最高的工種分別為:

1.傳媒/廣告(3.7%)

2.資訊科技(3.5%)

3.數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷(3.4%)

4.品牌及市場推廣(3%)

5.工程(2.9%)，採購及買辦(2.9%)

除此之外，調查報告更顯示今年有更多的僱主願意發放雙糧，有63%的僱主過去一年有派發花紅，平均派1.6個月花紅，是近三年來最高，其中「檢測「檢測／實驗室」、「珠寶／寶石／鐘錶」及「廣告／公關／市場推廣」更是「全民有花紅或雙糧」。僱主更預期來年派花紅將會「更加鬆手」，比今年多0.3個月，平均派1.9個月花紅。

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而招聘方面，有26%的僱主計劃來年將平均增聘11人全職人手，比去年多2.2人，本地企業為最多，有33%表示計劃增聘全職忍受較平均多出7%。而因本地人才流失加劇，有68%的企業都表示過去12個月招聘人才較5年前更困難，當中最難招聘的是主任/經理級別有64%，其次是中層管理57%。

為了要「搶人才」，有不少的企業都紛紛「出招」，有52%的企業表示願意「加碼」提供更加豐厚的薪金及福利，較去年多11%。有企業更以「公司提倡Work-life Balance（29%）」、「良好的公司文化（28%）」及「優良的工作環境／設施（28%）」來招攬人才，有超過3成的企業更推行「彈性地點工作」政策，容許員工於世界各地旅遊工作，增加工作彈性。

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JobsDB香港區營運總監李政勳指出，「技術配誤」是其中一個導致人才缺口的原因「疫情影響催生各行業加速轉型，不少工中的機能需求改變，人才技能並未能追上相關行業發展，出現『難請人』的情況，預期會維持一定時間。」李更補充現時不少僱主願意更優厚的薪酬待遇和福利吸才，「打工仔不妨趁此時機，審視自己是否具備市場所需技能，儘早裝備自己，尋找更好職涯待遇。」

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正所謂「己所不欲，勿施於人」，日前有網友於社交平台上帖文表示，早前光顧的餐廳於前台上卻列明「不接受一千元鈔票、一二毫子或五毫子」，但該間餐廳卻向他找續2個5毫子，當Po主想向其換為一個$1元，店家卻拒絕和反問「點解唔收毫子?」，令Po主對店家做法不解和感到整件事「好諷刺」。帖文引起網民熱論，有網民就好奇表示「點解唔肯收毫子，會有毫子找?」