走吧！2022｜香港消失了的10大人與事 　這物件消失香港人最開心?

2022年即將過去，受疫情影響，有品牌或小店撤出香港或結業，也有不少名人離世，《開罐》為大家盤點了這一年在香港消失的人與事，雖然他們已離我們而去，卻永遠也在港人的回憶當中。



2022年第五波OMICRON疫情爆發，香港有過百萬人確診。（資料圖片)

2022年香港人仍在疫情的陰霾下生活，至12月防疫措施放寛，大家復常的日子終於露曙光。在過去一年，香港不少名人離世、品牌或小店消失，連陪伴港人成長的大熊貓安安也在年中因病被安樂死，珍寶海鮮舫也因疫情兩年多停業最後更在大海中翻側沉沒，令人不勝唏噓。

👉👉👉2022年香港消失了的人與事👈👈👈

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【1】 過萬人第五波疫下離世

根據衞生防護中心截至12月15日的資料，第五波累計死亡個案有10,840人，當中有超過95%為60歲以上的長者。

【2】演藝界名人曾江離世

資深男演員曾江在4月27日被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店，享年87歲。曾江從事演藝工作逾60載，演出數百部電影，有年輕網民表示，曾江雖然是老一輩演員，不過作風直率貼地，對社會議題亦十分關心，是位貼地的好前輩。

【3】名導演羅啟銳、楚原離世

因突發心臟病於7月2日離世，終年69歲。生前跟女友張婉婷拍攝過多部炙人口經典電影，包括《秋天的童話》、《玻璃之城》、《歲月神偷》等。另一名導演楚原也在2022年2月21日逝世，享年87歲。

【4】名科幻作家倪匡離世

曾寫下不少名著如《衞斯理》、《原振俠》系列的作家倪匡，於7月3日因皮膚癌在家中安詳離世。倪匡先生被稱為華人科幻小說界中最有影響力人物，更被封為香港四大才子（倪匡、黃霑、金庸、蔡瀾）。

【5】熊貓安安安樂死

陪伴港人23載的大熊貓「安安」，因健康情況持續轉差，海洋公園於7月21 日早上為安安進行安樂死，享年35歲。園方在安安「故居」香港賽馬會四川奇珍館外設悼念區，不少市民到場與安安作最後道別。

【6】珍寶海鮮舫葬身大海

滿載港人回憶的珍寶海鮮舫 2020 年已因新冠疫情而停業，今年 6 月被移離香港，惟因在南海遇上風浪、全面入水翻沉，大批網民表示痛心，不想它淪為海洋垃圾。而近月三沙海事局指，珍寶海鮮舫已完成殘骸的打撈作業，但暫不見相關「屍骸」。

【7】百年老茶樓蓮香樓結業

中環老式茶樓「蓮香樓」，與同系荃灣蓮香棧，在2022年8月9日宣布不敵疫情結業，目前剩上環蓮香居繼續經營，不少網民感嘆點心車仔、一盅兩件驟然告別。

【8】優之良品全線執笠

屹立香港近30年的優之良品，6月始多間優之良品分店均未有營業，至6月7日，該公司發言人表示，自新冠疫情開始香港沒有旅客，未能通關，令公司無法營運，全港各分店終止營業，屬於8、90後的童年回憶又少一個。

【9】Anna Sui彩妝撤出香港

曾經是香港不少少女恩物的Anna Sui彩妝，在2022年9月1日暫別香港。其經典的黑紫包裝彩妝在香港專櫃停售，只賣香水。

【10】安心出行/疫苗通行證

新冠疫情困擾香港兩年多，至2022年尾防疫措施開始陸續鬆綁，繼取消黃碼及安心出行後，政府公布29日起取消疫苗通行證、限聚令、檢疫令以及強檢等措施，只保留口罩令和隔離令，正式邁向復常生活，未知會否是香港人2022年最開心的事情呢……