2022全球最常用密碼Top30 　123456只排第二、第一名黑客秒速破解

爲了保持個人資料安全，無論電郵、銀行戶口還是社交媒體都需要設定密碼。但一生中有這麽多密碼需要記住，有不少人都特意設定簡單的密碼，避免自己「忘記密碼」。有海外密碼管理軟件公司最近就公佈了2022年最常用密碼的名單，第一名竟然少於1秒就已經可以破解？！



不知道大家設定賬戶密碼的時候都會注重甚麽呢？易記程度？安全度？又會不會幾個賬戶共用一個密碼呢？由NordVPN推出的密碼管理軟件NordPass日前公佈了2022年全球最常用密碼排名「Top 200 Most Common Password List 2022」，當中「123456」竟然只排第二？！

2022年全球最常用密碼Top 30

【1】password

【2】123456

【3】123456789

【4】guest

【5】qwerty

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【6】12345678

【7】111111

【8】12345

【9】col123456

【10】123123

【11】1234567

【12】1234

【13】1234567890

【14】000000

【15】555555

【16】666666

【17】123321

【18】654321

【19】7777777

【20】123

【21】D1lakiss

【22】777777

【23】110110jp

【24】1111

【25】987654321

【26】121212

【27】Gizli

【28】abc123

【29】112233

【30】azerty

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據聯合國今年發表的《2022 年世界人口展望》報告，全球人口在11月15日突破80億。不過同時，有同日發表的研究就講到，全球的男性的精子量減半，而且下降速度踏入21世紀後大幅加速！👉👉2022年最新研究指全球精子減半 專家：每年急速下降80億人或絶種