2023年12星座運程(上)｜白羊－處女座戀愛篇　這星座很大機會外遇

離2023年越來越近，大家準備好迎接新一年了嗎？每到年尾都會忍不住好奇自己來年的運程，有日本網站早前就分享12星座2023年的戀愛運，該如何做才能抓住未來的另一半呢？



金牛座代表姜濤（Instagram：＠keung_show）

過了聖誕節很快就要迎接新一年，不知大家對新一年的自己有甚麼期待呢？日本網站VoCE早前就分享了人氣占卜師Love Me Do 對12星座2023年戀愛運的推測。當中有一個星座需要化身成小惡魔吸引有興趣的對象？一起來看看吧！

👇👇👇即睇12星座2023年年戀愛運（白羊－處女座篇）👇👇👇

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白羊座- 愛就要說出口!

比起等待對方走出第一步，你更需要積極、直接地表達好感。不妨可以邀對方約會。如果你不論如何出擊他都無動於衷也不用擔心，突然停止進攻他就會自己追過來！在Gym、舞蹈室等可以活動身體的地方有美好的姻緣等著你。如果已經有另一半，今年由你採取主導似乎會比較順利。不過要注意尊重對方，小心發生爭執啊~

金牛座-變身小惡魔

雖然不想受傷也是可以理解，但一味抱著警戒心做人就很容易會錯過姻緣。像小惡魔一樣將對方玩弄在股掌之內，反而更能提升你的魅力。你很有可能會在喝酒的場合遇上好姻緣。有伴侶的金牛座可以抱著治癒另一半的心情與他相處，如果為對方做腳底按摩，你們的愛一定會加深！

雙子座-大反應啲！

與交友App和網絡有關的事物是你運氣所在。朋友將有你在內的照片上載至社交平台後，就會有希望朋友能介紹你給他的人出現。不過如果你表現得太cool就會令戀愛運下跌。所以要有意識地，給反應時能有多大反應，就多大反應！就算覺得於對方關係好像進展不大，只要有毅力就一定能成為情侶。至於有伴侶的人，今年要小心約會變成「例行公事」，不時的驚喜也是非常重要的。

處女座代表林家謙（Instagram：＠terencelam0903）

巨蟹座-暴露自己的弱點

如何滿足自己的母性本能似乎是你今年的主題，但如果想為對方做點甚麼的情感太強烈，會令戀愛運下跌。若是能一起追夢、互相支持的人就能順利走下去。除此之外，如果你想要依賴別人，將自己的弱點展示出來就能遇到命運中的對象。已經有另一半的人，有時候冷淡一點、做些令人擔心的舉動，就能令對方追上來。

獅子座-太追求自由反成束縛

你今年或許會因為理想與現實的差距而煩惱。有可以交往的人同時，你也可能有另外有興趣的對象。要注意如果不想被束縛、希望自由謳歌的欲望太強烈，會令戀愛遠離你。追求自由的你，或許比起與特定的人在一起，會選擇與複數的人有關係或外遇。雖然能理解不想被規限的心情，但小心不要發生爭執。有伴侶的人今年不妨可以與對方一起去旅行，令感情加深。

處女座-被危險吸引

今年你的人緣變好，但同時也會吸引到麻煩的對象。如果遇到沒有興趣的人，採取冷淡的態度會較好。另外你今年會被散發著危險味道的人吸引，即使身邊的人叫你不要接近對方，你也會對對方越來越著迷。不過抱著「鍾意咗就冇辦法」的心態反而會順利。說不定部分人今年肉體的慾望會特別高漲，因此不少人或許會one night stand。有另一半的人則要注意不要測試他對你的愛意，否則很容易會吵架。相信對方的心情非常重要！

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離2023年越來越近，大家準備好迎接新一年了嗎？每到年尾都會忍不住好奇自己來年的運程，有日本網站早前就分享12星座2023年的戀愛運，該如何做才能抓住未來的另一半呢？有一個星座今年會有命運的邂逅，甚至有可能結婚？！2023年12星座運程｜天秤－雙魚座戀愛篇 有人結婚、有人桃花超旺👈 👈 👈