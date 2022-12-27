2023年12星座運程(下)｜天秤－雙魚座戀愛篇　有人會被朋友撬牆角

離2023年越來越近，大家準備好迎接新一年了嗎？每到年尾都會忍不住好奇自己來年的運程，有日本網站早前就分享12星座2023年的戀愛運，該如何做才能抓住未來的另一半呢？



天秤座代表Anson Kong 江𤒹生（Instagram：＠_kisang_）

過了聖誕節很快就要迎接新一年，不知大家對新一年的自己有甚麼期待呢？日本網站VoCE早前就分享了人氣占卜師Love Me Do 對12星座2023年戀愛運的推測。當中有一個星座今年會有命運的邂逅，甚至有可能結婚？！一起來看看吧！

👇👇👇即睇12星座2023年年戀愛運（天秤－雙魚座篇）👇👇👇

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天秤座-要秘密行動

今年你的伴侶運上升，似乎會有命運的邂逅，甚至有可能結婚。不過向朋友徵求戀愛意見有可能會被妨礙、橫刀奪愛，如果遇到心儀對象應要秘密地行動，否則難得的姻緣也不能圓滿。優先考慮自己的心意、積極進攻吧！有伴侶的人則要注意雙方的距離感和個人時間。

天蠍座-做平時的自己

不論有多緊張，都要做平常的自己，特意想將自己表現得更好反而不會順利。另外不要輕言放棄，勇敢地再向對方邁出一步吧！相反，有意地放負可能會更好。對方擔心你期間，不知不覺中兩人在一起就變成常態、發展成戀愛。而有另一半的你，談論你們的健康狀況就能令愛增長。

人馬座-戲劇性的愛情

今年你似乎人氣爆滿，會同時有幾個對象追求你。戲劇性的愛情也會出現，或許會有偶然的再會令你感覺到命運，瞬間就發展成戀愛關係。另外，你也可能會通過愛好結識到好對象。嘗試比平常更活躍，主動策劃聚會吧！有另一半的人，與他一起打機、去主題樂園的話愛就會加深。也要多多稱讚對方啊！

雙魚座代表Jace Chan 陳凱詠（Instagram：＠jacechw）

山羊座-敞開心扉

今年你如果與同一批朋友多次見面，當中可能會有你未來的交往對象。了解大家性格才會順利發展。另一方面，若你敞開心扉會更容易發展戀愛。能令對方覺得你沒有了他就不行的話就成功了。而有另外一半的人注意不要太多事，做好本分就可以了。

水瓶座-約佢啦！

不要想太多，輕描淡寫地跟他說你對他有興趣吧！完全愛上對方後才作行動就會不太順利。遇到覺得說話投機的人就問他拿聯絡方法，邀請他約會吧。收集各種情報和知識會讓你可以談論更多話題，向這方面努力就可能遇到你的理想對象。有伴侶的人要小心手機成為吵架的導火線，好好上鎖、有可疑的照片就快點刪除。

雙魚座-100%命中率

今年你看中的獵物一定能得到！不能立刻得到結果的話，就要採取長期戰法。即使心儀對象不是單身，你的攻勢也一定有效。雖然可能會需要因此付出代價，但你心靈會得到滿足。另外不經意的身體接觸能提升你的戀愛運。至於有另一半的人，今年你需要重新審視你與他的關係。看清對你真正有價值的是甚麼。而對方似乎會意識到你對他的重要性。

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離2023年越來越近，大家準備好迎接新一年了嗎？每到年尾都會忍不住好奇自己來年的運程，有日本網站早前就分享12星座2023年的戀愛運，該如何做才能抓住未來的另一半呢？有一個星座需要化身成小惡魔吸引有興趣的對象？2023年12星座運程｜白羊－處女座戀愛篇 這星座很大機會外遇？！👈 👈 👈