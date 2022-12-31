【2023/新年願望/新年目標】疫情下相信也沒有幾多個香港人留戀2022吧！過去一年許下的願望或人生目標又有沒有達成到？《開罐》為大家整理了10個經常會半途而廢的新年目標，看看你中了多少個。



有網民直言所謂的新年目標，其實只是「新年FLAG」（不會達成的願望），又分享美國臨床心理學家Joseph Lucian的發現，每年2月的第二周，80%的新年目標都已經壽終正寢。

👉 2022凶多吉少？疫情未完、有領導人被殺？4大預言家預測出奇相似社交應用程式Strava也曾分析了全球3,150萬用戶活動之後，發現在每年的1月12日，與運動相關的新年flag就已經集體倒下。亦有網民注意到，1月1日的健身室全部爆滿，不過到了1月10日，健身室就空空如也。

網民進一步引述Joseph Lucian指出，在許下新年願望的人當中，只有約8%至12%的人，能將自己的「新年FLAG」立到底。你覺得自己能堅持多久？

👇👇👇按圖看10個新年目標的理想與現實👇👇👇

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10大半途而廢的新年願望

【目標1】約齊朋友去旅行..結果自己想獨遊都去唔成

【目標2】做多啲運動...最後做2個星期就放棄



【目標3】早睡早起...最後：「咁早...玩多陣電話先」

【目標4】勤寫schedule book....最後...做了兩個星期便放棄



【目標5】培養新愛好...最後...工具已封了塵



【目標6】多看書...最後...全年只看了第一個chapter



【目標7】少用錢多積蓄...最後...大掃除時發現買了不少垃圾

【目標8】出POOL...最後...安慰自己其實一個人也不錯

【目標9】減肥...最後...沒重到已經超額完成

【目標10】完成去年未完成的目標...最後...繼續成為今年目標無限LOOP



最後有沒有發現，自己每年許下願望和目標，其實九成是一樣呢?無限loop只因沒有一樣做到吧 !