天生富貴命星座排名！雙子座大器晚成　1種人愛洗錢但吸金力更高

財運可遇而不可求，尤其當月底荷包見底時，更令人怨嘆財神為何不來眷顧。但有些星座天生有富貴基因，跟錢特別有緣！



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TOP 3：雙子座

雙子座是個聰慧又理性的星座，還具有善於管理錢財的特質。在年輕時，富貴基因並不明顯，但是隨著年齡增長，尤其是步入人生下半場後，他們的賺錢頭腦、人脈資源慢慢發酵，開始逐步吸金，從此貴氣逼人。而且難得可貴的是，雙子座即便功成名就，成了人上人，依然能持續奮鬥，難怪與錢的緣份不淺。

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TOP 2：獅子座

獅子座在人群中再怎麼低調，也掩蓋不了他們愛擺架子的本質。沒錯，不管走哪一行的獅子座，都很懂得用物質包裝自己，享受別人欣賞的目光。然而，不是每個獅子座都含著金湯匙出生，為了擁有物質，他們的賺錢慾望總是很大。加上事業心強，位子也就越爬越高，收入跟著增加，錢途自然光明。

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TOP 1：天蠍座

天蠍座多半從小就有冷靜的頭腦，對錢財也是格外敏感。雖然不一定有大財，但他們的小財機緣卻不斷，像是出門撿到錢、買彩券中獎，或是缺錢時有人雪中送炭等等。對天蠍座來說，想要賺進更多錢的毅力、判斷商機的眼光、和良好的社交手腕，都是標準配備。一手好牌在身，錢緣自然長久。

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