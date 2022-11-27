12星座「缺點」大盤點　雙子善變獅子狂妄水瓶反骨　其實很難得？

12星座身上最突出的缺點，或許也是你最閃閃發光的迷人之處。



白羊座的「莽撞」

如果沒有白羊那樣大無畏的勇氣，每個人都自以為理性，因為希望渺茫就放棄嘗試，這個世界一定會少了很多有趣的可能性。

金牛座的「執拗」

點石成金只存在於神話，而現實是大浪淘沙、鐵杵磨針。金牛一旦用「頑固」的態度完成了驚喜，就變成了被交口稱讚的匠人精神。

雙子座的「善變」

多數時候，人們厭惡改變是因害怕未知而固守在熟悉的圈子。雙子表現得更具備結束的勇氣，換個角度看世界，讓新的靈感流動起來。

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巨蟹座的「敏感」

在鋼筋水泥的城市中，你時常感到自己是作為活生生的人還是麻木的機器運轉着？或許在巨蟹身邊，便不會有這樣的困惑。他豐富的感知，從不錯過生活的酸甜苦辣鹹，那便是人情味兒。

獅子座的「狂妄」

如果不曾相信與期待，奇蹟便不會發生。還好有獅子這樣懂得自我欣賞和確認的人，願意給自己機會，才有了自我實現的預言。

處女座的「挑剔」

如果凡事都你好我好大家好，就不再需要任何的改變，同時會失去進步空間。處女座的可貴，在於他能超越人喜歡安逸的本性，永遠不在溫牀上睡大覺。

天秤座的「糾結」

非黑即白看似純粹，卻並非一切關係的真相。天秤的選擇困難其實是成熟的標誌，TA看到了人際間那一抹灰，意識到它不僅存在，而且合情合理。當TA能予人方便又不損傷自身利益時，顯然，所有的權衡都發揮了價值。

天蠍座的「偏執」

寧可體驗痛苦，天蠍不願呆在膚淺中。對關係、知識抑或其他目標，都要一探究竟，追求最最最深刻。除了TA，誰還能做到這般極致呢？

人馬座／射手座的「隨便」

道阻且長，死磕磕死個人，溜之大吉換個方向，柳暗花明又一村——人馬的放手哲學，你學會了嗎？

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山羊座／摩羯座的「教條」

明明山羊很不怕事，遇到再多困難也不輕言放棄，怎麼在一些規則上如此猶豫呢？因為他習慣用系統觀來思考，知道牽一髮而動全身的厲害。一旦佈局好了，那一定是經過周密計劃的，任誰也不能破壞。

水瓶座的「反骨」

不是人人都崇拜權威，比如像水瓶，他天生就會質疑那些被奉為圭臬的東西，發起質疑和挑戰。可能顯得好笑又自不量力，可誰又能否定，推倒不義的，正是這樣的人呢？

雙魚座的「模糊」

在雙魚這裏，沒有豎起的高牆，沒有明確的邊界，一切都是被允許的，讓人很難不對他坦誠。就像一塊柔軟可塑的介質，他毫無成見地保持開放，隨時感受和吸收着外界的反饋。用一種近乎無形的方式，他影響着周圍。

你有沒有發現，每個星座都有着承上啓下的特質，給人帶來不同的啓示？

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