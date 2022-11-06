星座愛情｜懷疑現任對前度念念不忘？揭開12星座對EX的真實想法
撰文：鬧鬧女巫店
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前任是大家都不想觸碰的回憶，不管最後怎麼說，反正想起來都會「問候」一句。
那看着文章的時候，記得想想你前任是哪個星座？（八卦中）
問起前度，嘴上說的和心中想的不會一樣吧？12星座心中的真實想法，原來是這樣👇👇👇
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白羊座
嘴上：前任是誰？這個名字還出現也配？
心裏：我還捨不得他。
金牛座
嘴上：他挺好的，我倆不合適了就算了。
心裏：下一個別再有這種了好嗎，浪費感情浪費時間。
雙子座
嘴上：分了就分了吧，下一個更乖。
心裏：你好，為什麼總有點想起他的好？
巨蟹座
嘴上：他傷我太深了，我累了。
心裏：他沒有我在身邊照顧，過得還好嗎？
獅子座
嘴上：誰還記得他是哪根葱，Thank you！
心裏：誰要記得他是哪根葱，Thank you......（哭腔嘴硬）
處女座
嘴上：是我哪裏做的不太好嗎？
心裏：其實他也就那樣吧，還覺得我挑剔。
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天秤座
嘴上：愛過。
心裏：他長什麼樣子？聯繫方式我怎麼還有？
天蠍座
嘴上：他過得好就好。
心裏：過得不好就對了。
人馬座／射手座
嘴上：還行吧，大家感情也就這樣。
心裏：都別給我翻舊帳了行嗎，能不能翻篇了別提了。
山羊座／摩羯座
嘴上：過了就別說了。
心裏：還能他這麼個不合適的影響了未來？
水瓶座
嘴上：我沒辦法在一起了，算我的問題吧。
心裏：他怎麼說了能一直包容了，變卦了（55555）
雙魚座
嘴上：他不愛我了，我好難過。
心裏：好了都是朋友，愛過就是永遠，下一個吧。
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