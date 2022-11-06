星座愛情｜懷疑現任對前度念念不忘？揭開12星座對EX的真實想法

撰文：鬧鬧女巫店
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前任是大家都不想觸碰的回憶，不管最後怎麼說，反正想起來都會「問候」一句。

那看着文章的時候，記得想想你前任是哪個星座？（八卦中）

問起前度，嘴上說的和心中想的不會一樣吧？12星座心中的真實想法，原來是這樣👇👇👇

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白羊座

嘴上：前任是誰？這個名字還出現也配？

心裏：我還捨不得他。

金牛座

嘴上：他挺好的，我倆不合適了就算了。

心裏：下一個別再有這種了好嗎，浪費感情浪費時間。

雙子座

嘴上：分了就分了吧，下一個更乖。

心裏：你好，為什麼總有點想起他的好？

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巨蟹座

嘴上：他傷我太深了，我累了。

心裏：他沒有我在身邊照顧，過得還好嗎？

獅子座

嘴上：誰還記得他是哪根葱，Thank you！

心裏：誰要記得他是哪根葱，Thank you......（哭腔嘴硬）

處女座

嘴上：是我哪裏做的不太好嗎？

心裏：其實他也就那樣吧，還覺得我挑剔。

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天秤座

嘴上：愛過。

心裏：他長什麼樣子？聯繫方式我怎麼還有？

天蠍座

嘴上：他過得好就好。

心裏：過得不好就對了。

人馬座／射手座

嘴上：還行吧，大家感情也就這樣。

心裏：都別給我翻舊帳了行嗎，能不能翻篇了別提了。

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山羊座／摩羯座

嘴上：過了就別說了。

心裏：還能他這麼個不合適的影響了未來？

水瓶座

嘴上：我沒辦法在一起了，算我的問題吧。

心裏：他怎麼說了能一直包容了，變卦了（55555）

雙魚座

嘴上：他不愛我了，我好難過。

心裏：好了都是朋友，愛過就是永遠，下一個吧。

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【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】

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