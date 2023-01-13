兔年桃花運麥玲玲教催旺大法2023　想脫單種何植物？防變心擺呢個

2023兔年到，未出POOL的朋友都希望來年可以有好姻緣行桃花運，已有另一半也想開花結果或添丁，若愛情運順暢感情生活美滿，也希望未來可增加人緣運，做人做事得心應手。堪輿學家麥玲玲師傅就教大家如何在新一年催旺桃花，原來在正確方位作簡單擺設已可收催桃花之效，而且十二生肖皆適用，大家不妨參考下！



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據堪輿學家麥玲玲所講，今年的西南位是一白桃花位，單身者若想出POOL或增加人緣，可在西南位擺放水種植物或顏色較鮮艷的花卉，但若不想桃花太旺，也可以放八粒石春以減桃花力量。

👇👇👇兔年麥玲玲催旺桃花大法👇👇👇

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【想出POOL】

麥玲玲表示，若兔年想拍拖或改善人緣，最重要是催旺西南的流年桃花位。不論在家還是在公司，如果牀頭或辦公桌在西南位最佳。在桃花西南位除了適宜擺放任何水種植物或顏色鮮艷的花卉，也可放粉紅水晶、紅紋石、紅色絲帶花或蝴蝶擺設等， 既可點綴也可催旺姻緣。

麥玲玲也提醒各位想出POOL的朋友，切忌在西南位使用過多的黑色或深色，因為這些屬於孤寡顏色，會削弱姻緣運。

【想愛得更甜密】

不論是情人還是已婚夫婦,想彼此感情與日俱增,就要在東南位置作風水佈局。 今年的東南乃是非星降臨,特別忌見任何綠色,尤其是睡房位處東南者,更要小心避忌,否則會吵架終日。此外可擺放多些紅色物品或九枝紅玫瑰，但玫瑰一定要去剌，這才可控制是非星的力量。

【想結婚或添丁】

今年正北是喜慶位，代表一切喜事， 尤其利嫁娶及生兒育女。若拍拖已久想共諧連理，或已婚夫妻想生BＢ，可在家中正北住多放紅色、綠色物品或帶果實的泥種植物。孖公仔或鴛鴦擺設也是對想結婚的情侶有直接催旺的幫助。

【防止男朋友變心】

戀愛中又要日防夜防男友變心其實可於流年桃花 位著手。 因為桃花位既可催旺亦可削弱,可於家中的西南位擺放木製的公雞飾物,減低桃花力量,另外謹記忌放空花瓶, 否則更易惹壞桃花。

桃花亦代表人緣，化桃花多少會對人際關係帶來影響,若從事對外工作,如公關、營銷等，便容易有不利影 響，所以化桃花前一定要考慮清楚。