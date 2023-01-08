2023兔年風水佈局｜新年6大簡易家居/辦公室風水陣　催旺財運桃花

2023年兔年到來，想要催吉避兇帶來好運，就要趁著立春做好2023兔年風水擺設，找出家居／辦公室的風水方位，催旺財運、桃花運、健康運等等，升職加薪就睇今次！即睇6大簡易風水陣，搞清風水吉凶位，齊齊過個好年！



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今年的風水陣及風水擺設的擺放時間，為2023年2月4日10:44至2024年2月4日16:28之間，記得要把握時間！

1｜2023兔年吉位｜正南催財運

今年的正財位在正南方，想要凝聚財氣就要避免在這方位堆積雜物，以免阻礙財星。方位吉利顏色為屬火或屬土的紅黃兩色，可以擺放水種植物、聚寶盤等帶旺財氣。再簡單一點的話可放一杯水催財，水中放入一粒黑石，可更快催財。

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2｜2023兔年吉位｜西南催桃花

今年的桃花位位於西南方，桃花星屬水，想拍拖脫單的話，可在西南放任何水種植物，或擺放顏色鮮艷的花卉，亦可擺放粉紅水晶、紅紋石等催旺姻緣；反之如果擔心桃花太旺，可以用西南方放綠色物件，但切忌過分化解桃花，反之會削弱工作運。在辦公室的話只需在桌面放一盆小棵的水種植物即可。

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《愛的迫降》劇照

3｜2023兔年吉位｜正西「武曲星」

正西是「武曲星」，而武曲星是利文職以外的工作，即技術性、勞動性或經常要出外走動的工作，如紀律部隊、工人等，在正西方擺放貔貅及龍龜等吉祥物，即可坐旺財運，有利升職加薪。

《金錢戰爭》劇照

4｜2023兔年吉位｜中宮四綠「文昌星」

今年文昌位在中宮方位，文昌星代表事業與官位，如果想提升事業運，在中宮位擺放四支富貴竹可有幫助，另外想再催旺升職機會的話，可擺放一些有水的物件。辦公室的話可擺放綠色物品如文昌塔或筆座等。

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5｜2023兔年凶位｜正東+西北「病位」

2023兔年的病位在西北方，小病位在正東方，西北及正東方都忌動土及擺放紅黃兩色的物品。因病位屬土，而土生金，所以要化解病位的話可擺放銅製或金色重物，以金來洩土，例如在西北及正東方放置灰色地氈，底下擺放6個5毫硬幣、又或者擺放錢兜等。

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6｜2023兔年凶位｜東南「是非星」

今年「是非星」在東南方，不想口角是非纏身的話，可以擺放粉紅色、紅色物件化解，黑曜石水晶也有幫助，同時要避免在方向放置水中植物及魚缸，兩個方法都可減弱是非星的力量。

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