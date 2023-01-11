迪士尼小小世界又塞船!港男被困侷狂loop「世界真細小」:似喺屯公

「小小世界」向來是迪士尼皇牌的機動遊戲，雖然坐船仔並不刺激，但勝在園內設計美侖美奐，公仔們也穿上不同國家的民族服，大人細路都喜愛。近日有網民在社交平台發佈正在玩機動遊戲的短片，樓主表示「小小世界」塞船，而且良久仍未「復常」暢通，笑指似屯門公路塞車狀態，引爆網民熱議。



FB群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」截圖

日前一名網民就在FB群組「我真係好鍾意迪士尼分享群」發佈一條只有十秒的短片，片段中可見樓主正身處迪士尼樂園中的「小小世界」中，所有船均坐滿人而且停止向前推進，樓主就發帖文指「奶野，係小小世界塞緊船，恰咗陣，醒返仲係無郁，完全係屯門公路嘅感覺，唔同嘅係有隻it’s a small world瘋狂洗腦中」。帖文中並沒有交代「案發」地點、日期和時間，但按日前樓主其他帖文，事件應該發生在日本的迪士尼。

由於大家都有玩小小世界的集體回憶，不少網民在帖文中爆笑留言，「足夠你玩一年既次數」、「在迪士尼都感受到屯公風味唔易ga」、「好慘但係好好笑」、「建議po 埋去屯門公路page😂」、「明明大家都係small world 點解日本個到好似靚咁多」。

其實小小世界不時傳出恐怖傳聞或鬼故，2022年8月中美國佛羅里達州迪士尼的「小小世界」就發生小意外，當時有小船在航道中被卡住更下沉，其他船隻被逼停駛，結果遊客聽足個多小時《世界真細小》。後來不少受影響遊客在網上分享，自己曾搭乘小小世界，只是一段路程都被歌曲洗腦，今次聽足一個鐘，或要用2星期才可以將音樂忘記。