移民台灣燒錢又無面？香港YouTuber移台後再決心移英:損失X百萬！

早前移民台灣的香港YouTuber「珍心活」拍片，表示自己花了兩年時間仍未取得台灣身份證，令他萌生去意。最近他又再拍片宣布舉家移民英國，開啟全新生活。他同時也分享了一些移台後的心路歷程及所見所聞，例如在台灣燒了X百萬等，亦勸勉港人在移民上更勇敢。



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珍心活拍片指出，在他移民台灣兩年期間，知道有不少港人在移民台灣後生活得不是那麼開心。很多移民台灣的港人夫婦，本身在香港每一年合共收入可以達百多萬港元，但去到台灣後，不論做生意又好，工作又好，什麼都好，起步都比較困難，「很多人甚至都要倒過來補貼，加起來數目其實十分誇張」。雖然他沒有明言指出損失金額，但是一年一百萬，兩年間變相「燒了」多少銀彈可想而知。

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（YouTube@珍心活 影片截圖）

另外，在他移民台灣前有不少「朋友」都祝福自己，但是在去完後，發現自己不是這麼高興，在自己回港後，這些「朋友」卻冷言冷語，「早叫你們不要過去啦」，令他感到無所適從。

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（YouTube@珍心活 影片截圖）

不過移民台灣期間又有沒有得著？珍心活指在移民台灣時認識了很多人，自己和妻子在經歷人生低潮期間也得到了不少心靈安慰。對於自己再度舉家移民，一位台灣在事業上白手起家的朋友，只是很簡單又平靜地說了一句「好！帶小朋友到外面世界看看，是好事」，鼓勵自己勇敢求變。

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（YouTube@珍心活 影片截圖）

他指他有一位朋友要離開台灣，感覺上好像移民失敗，覺得很沒有面子。他為此就以自己為例，指有網民揶揄自己，嘲諷他「失敗了就不要回來」、「我睇你唔起」，他心想「你睇唔睇得起我，關我鬼事？你千祈唔好睇得起我，唔要睇我添呀！」。

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坦言每個人的人生都有該走的路，不會人人一樣，而在自己的人生中，每走一個階段，就好像在畫紙上畫一點，每做一件事就是一個點，有些黑點較大顆、有些點發金光銀光，雖然每點十分零碎，但在往後日子裡，當點連在一起時，便會成為一幅美麗的畫作。不要被不關心不愛自己的人，在生命裡太多噪音，也會更安靜和安寧。

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香港、台灣、英國哪裡比較好？珍心活坦言香港是自己成長的地方、台灣是自己學習和經歷的地方、英國是自己發展的地方，三個地方都不一樣，所以無法作出比較。他續道「自己走過的地方，是屬於我自己的，所以一定是好的，哪會有不好的？所以你移民和不移民、離開和不離開一個地方，是完全沒有關係的，你都依然在經歷著。你今天的決定是這一刻的決定，不是說你的一輩子吧？你隨時可以反口的，你隨時可以再做過第二個決定的吧？」

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至於是不是還很介意人家怎麼看自己的問題，他則指如果可以的話，會暗自跟自己說「阿Sam（珍心活），你真是抵死。」不過當一切已經過去時，勸勉大家「適合自己就好了，不要管人家，走自己應該走的路」。

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