內地網怒批入境日韓紅黃掛牌似「狗牌」　大讚中國禁簽證：解氣！

中國於1月10日宣布暫停向南韓公民發放短期簽證，同日稍後亦宣布暫停日本旅客發放新簽證。停簽證消息一出，不少內地網民都紛紛表示「大快人心」。早前，日本和南韓收緊中國內地旅客入境限制，其後有網民於網上表示韓國當地向內地旅客派發「黃牌」，來「標記」歧視中國人，然而後來有網民表示連日本都向旅客派發「紅牌」，如今中國同時反制日本和韓國，有內地網民大叫「真爽」。



圖片自鳳凰視頻微博

早前日本和南韓先後對中國內地旅客收緊入境防疫限制，而有內地網民就曾於網上大吐苦水表示入境韓國時有「差別對待」，到韓國幾十次都「真的沒有這麼不爽過」，他表示當他一下飛機便被掛上黃色的牌子，牌必定要掛在脖子上「拿在手上都不行」，然後韓國會有軍人帶路取行李，做核酸，再被關到限定區域內，全程都感到像「罪犯被拉走」的感覺」。網民更表示落地時，當地有幾十個記者拿著大相機拍，自己像「犯人被拍一樣」，十分不爽。

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有內地網民更表示，韓國除了「黃牌」外，更有「綠牌」，當地會按照不同情況向內地入境者發放，據內地網民所說，「綠牌」是用作識別有進行申報的有症狀人士。而且當地亦規定內地遊客需落地後需要進行核酸檢測，內地網民就表示檢測費用需要自費，更且十分昂貴，進行一次核酸檢測需要80000韓幣，相當於$502元港幣。

除此外，有內地網民更爆出向旅客發放「標記」牌的不單單只有韓國，連日本都有同樣情況，據日本新聞台「Nスタ」報道，為了區分從中國直飛入境的旅客，內地旅客落地後同樣會被分發一個紅色吊帶掛牌作標記，以方便當地人員辨別中國旅客。

圖自風聞社區微博

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然而，中國於昨日(10日)先後宣布將暫停南韓和日本的短期簽證，令網民熱議表示「真解氣」，「不發火當我們病貓嗎?」，更表示中方做法只是「禮尚往來」，更表示中國內地對外來者都是「一視同仁」並沒有任何區別對待。南韓和日本的掛牌行為「就是歧視和侮辱」，更表示「這和防疫有關係嗎」，完全不明白韓國日本「哪來的優越感」，網民更揚言若下次日韓兩地到內地旅遊「也給他們一頂綠色帽子戴戴吧」。

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