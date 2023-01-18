洗米華囚18年｜「新賭王」淪階下囚 網擔心Mandy Lieu:坐完66歲

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人外號洗米華的周焯華，2021年11月於澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，澳門法院今日（18日）宣判周創立及領導犯罪集團罪成，而加重清洗黑錢罪則不成立，判監18年。



澳門法院今日（18日）宣判周焯華創立及領導犯罪集團罪成，而加重清洗黑錢罪則不成立，判監18年。（資料圖片)

曾被傳媒稱為「新一代賭王」的洗米華被判監，有網民反而最關心是其前情人Mandy Lieu日後生活如何。2021年《香港01》曾揭發，其情人Mandy Lieu將二人市值1.2億元的西半山「愛巢」，抵押予新濠國際發展 (0200)子公司，為周焯華還債，當年被網民指有情有義。

就被判監18年，有網民認為洗米華大起大落的經歷可以拍成電影，「十八年後又一條好漢」、「坐完都66歲」、「以前勁風光，左攬正印右攬Mand Lieu，個人keep得好又型棍，同古天樂互串(寸)都不落下風，依家搞到咁」、「18年最X風光果(嗰)陣，成條澳門街都係太陽城冠名咁款」。

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原名周焯華的洗米華，據指當年因為TVB一部熱播劇《城市故事》，劇中梁思浩外號也叫「洗米華」，因周焯華外貌跟梁思浩相像而得名。不過，從事賭業及娛樂事業的他最廣為市民認識，反而是因為他的愛情史。

網上截圖

外型被指「有型」的洗米華緋聞不少，其中2014年一條Mandy Lieu做洗米華「人肉梳化」的網上短片尤其哄動，及後傳媒更拍下二人拖手照，而當年洗米華已有正印陳慧玲，令市民對這則花邊新聞睇到滿地花生。及後周和Mandy育有三女一子，不過，有傳二人已於2019年分手，當時女方獲3億元，及與子女定居英國，但曾跟傳媒形容與「洗米華」仍是「一家人」。及後洗米華於2021年11月涉嫌洗黑錢、非法賭博等，被澳門司警拘捕。而洗米華今年48歲，即按現今刑期，洗米華應要坐到2041年66歲才出獄。