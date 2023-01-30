港女大呻有錢男友媽超庹縮!　利市得X蚊雞　網嘲：老馮分錢畀你?

初七「人日」，大家有冇拆利是慶祝下「生日」呢?今年收獲有幾多?有冇一些利是令你覺得「出乎意料」?日前一名港女於討論區上發文表示，於初七人日當日剛好「得閒」拆利是，但一拆開男友媽派的利是，卻令她當下即表示「係咪想我哋分手?」。



圖自《愛回家之開心速遞》劇照

大家的伴侶家人通常會派多少金額的利是?日前，一名港女於Dcard討論區大呻指自己於初七人日當日「終於得閒啲，拆晒啲利是」，而當中一封由男朋友媽媽所派的利是，因為利是封是「黃色」，所以令港女對其「好有印象」。

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但誰不知一拆開封利是，內裡竟然只得「10蚊」，與她想像有出入，她表示男朋友屋企都算「幾有錢」，男朋友更曾經說過「呀媽封比佢係封1000」，完全沒有想過竟然「封畀我係10蚊」。她更表示男朋友媽媽封10蚊，意思是不是代表「唔鍾意我」，更「想我哋分手」。

圖自《愛回家之開心速遞》劇照

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帖文一出，有網民表示男朋友媽媽利是「真係封得少咗」，「封畀樓下保安都唔會10蚊啦」，更表示「同事畀我都兩封廿蚊」，「10蚊討厭，20蚊陌生人，50親戚」，伯母「做到出晒面」。但有網民則表示「老馮要封大封畀你?」，「有錢唔一定要分畀你」，根本沒可能跟男朋友的利是金額比較，更表示「利是係意頭啫」，即使利是金額少並不等於「唔鍾意」，有網民更指伯母「畀錯咗咋」，「真正唔鍾意你嘅係連利是都唔會畀你」。