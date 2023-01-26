港女日本神社許願「希望和姜濤結婚」　牌上1字惹網驚：暗藏玄機!

追星的大家有沒有曾經試過鍾意一個明星，沉迷到有一種想與他結婚，共度一生的感覺?近日有網民於社交平台上分享一張在日本神社旅遊時，所看到的祈福繪馬，繪馬上寫上「我希望和姜濤結婚」，令樓主都不禁表示「我支持你」，更特意出post以作「支持」，但眼利的網民卻發現圖片的繪馬中「暗藏玄機」...



圖片自Facebook群組「扮工室Online」

近日有網民於Facebook群組「扮工室Online」上分享一張掛在日本神社的祈福繪馬照片，而繪馬上寫上「我希望和姜濤結婚」的願望，許願者更於願望旁邊畫上兩顆心心，以表達對姜濤的「愛」。樓主看到該繪馬後，都不禁表示「我支持你」，更表示「幫到你盡」，特意幫許願者出貼文，以希望姜濤看到後能夠「答應」，達成他的願望。

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網上圖片

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貼文引網民爆笑，網民紛紛都表示希望許願者「願望成真」，「人有夢想係好事」。有網民則爆笑指「邊個姜濤先?大陸有歌手同名喎」，更貼出多張與「姜濤」同名同姓的人。但有眼利的網民發現樓主所分享的繪馬日期「暗藏玄機」，樓主出該貼文的日子是2023年1月24日，但繪馬上的日期竟然寫的是「2023年1月27日」，令不少網民都笑表示「1月27???」，「呢個繪馬穿越了」，更指樓主難道是「坐時光機返來24號出post？！」。