港男開年飯抽中公司大獎$20,000　老細竟彈弓手改贈一物決劈炮

過新年不少公司為了搞氣氛，在團年飯或春茗都會舉行大抽獎。近日有網民在討論區中分享，指公司近日搞抽獎，大獎是二萬，由一位同事抽中，當大家都戥同事開心之際，負責抽獎的老闆竟然即時彈弓手更作出驚人舉動，令同事們都看傻了眼！



（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民近日在高登討論區以「公司抽獎，老細彈弓手，而家個同事嬲到話唔撈」為題發帖文，他指近日公司食開年飯搞大抽獎，大獎是二萬元獎金，抽獎之前「老細大大聲話邊個中要請食TEA」。

到真的抽獎時，那位同事見到自己名被老細抽中，當堂開心到眉飛色舞，樓主還拍對方膊頭，「嘩Hi你今年實行大運」。怎料老細突然講：「呀XX，呢個就唔係既」，之後急急腳入房，「拎封普通利是當安慰獎俾那位中獎同事。」那同事也看到「O晒嘴」，其他同事見狀也笑得很尷尬。

樓主表示那位中獎同事當刻好忍得，「抽完獎食開年飯扮晒冇嘢，其他team同事叫佢唔好介意，佢都笑笑口話冇嘢，意頭嚟啫」，但事後該同事WhatsApp他表示打算月底辭職，而樓主本來跟對方一起跟開project，現在令他相當頭痛。

即睇網民留言：

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不少網民聽罷都認為樓主老細太「縮骨」，「2皮嘢都比唔起咁搞笑」、「兩皮都彈弓手咁又真係肉勁酸咗啲」，猜疑樓主在公司仔工作，或者老細是否對中獎同事不滿所以不想益對方。不過樓主反駁指公司不算蚊型，「以老細財力扔幾百萬出嚟分都得」，而中獎同事平日也幫到手，人緣亦不差，「同老細照計冇仇口」。

所以樓主指同事們都估計，抽獎本來想「造馬」，卻「造錯了馬」，以致有尷尬場面發生。而最後個大獎給了一個個公認的「傻仔同事」，「除咗造馬已經冇第2個解釋」。