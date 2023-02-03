政府工｜2月中截止!8份逾27-93K超筍工　語文主任無須經驗頂薪57K

香港全面通關，香港市民生活一切復常，不少政府部門都推出新招聘，不少工種對學歷和工作經驗不算高，但卻有不錯的薪酬，部分更是鐵飯碗的公務員約！《開罐》為大家綜合了二月份的政府筍工名單，全部薪酬20K起跳，有份起頂薪點更達93K！



【審計署—機構傳訊主任】

月薪50,000元

截止日期10/02/2023 23:59:00

入職要求

(a) 持有由香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具備同等學歷，以主修傳播或新聞學科為佳；

(b) 在取得有關學歷後，具備三年或以上在大型機構從事新聞或資訊節目、新聞、企業傳訊或公共關係方面的全職工作經驗(以公營機構為佳)；[參閱註1]

(c) 熟悉如何設計和製作於社交媒體貼文內容，以及管理社交媒體平台；

(d) 中英文會話及書寫能力良好，在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具同等成績 [參閱註2] ，並能夠撰寫、編輯和校對各類創新而具吸引力的企業傳訊文稿，例如演辭、文稿、網誌等；

(e) 精通MS Word、Excel、PowerPoint及Adobe等軟件，具備有關圖像設計的技巧及經驗更佳；

(f) 個性外向主動，為人可靠盡責，且處事一絲不苟；及

(g) 可長時間及不定時工作。

職責

1. 與傳媒聯繫，包括安排採訪及處理傳媒查詢；

2. 擬備演詞及資料，以協助管理層出席公眾和推廣活動；

3. 就傳媒關係提供專業意見，並進行有關分析 / 研究；

4. 管理社交媒體平台，以及設計不同形式的社交媒體貼文；

5. 與專業團體聯繫，以及安排公事訪問；及

6. 執行上級指派的其他職務。

聘用條款

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期兩年。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格 [ 通用表格第 3 4 0 號( 3 / 2 0 1 3修訂版) ] 、隨文信件、載列現時及之前受僱工作經驗及其職責說明的履歷，以及學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座6樓，請在信封上註明「應徵機構傳訊主任職位」。

【公務員事務局 — 二級法定語文主任 月薪$30,990起】

+ 1

截止日期: 17/02/2023 23:59:00

月薪: 總薪級表第14點(每月港幣30,990元)至總薪級表第27點(每月港幣57,395元)

入職要求

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷[註(1)-(2)]；

(b) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)中取得二級成績，或具備同等成績[註(3)至(6)]；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績[註(7)]。

(註：申請人必須在法定語文主任筆試中取得及格成績[詳情見下段]。)

法定語文主任筆試：

合資格的申請人將獲邀參加暫定於二零二三年四月在香港舉行的法定語文主任筆試。這項筆試的範圍包括中英文應用寫作和中英翻譯。

職責

二級法定語文主任會調派到政府各決策局和部門工作，主要負責以下職務：

(a) 提供中英文互譯服務；

(b) 在會議及會談中擔任英語、廣東話及／或普通話傳譯；

(c) 出席會議並以中文及／或英文撰寫會議記錄；

(d) 提供各項與語文相關的支援服務，例如草擬和審核中英文文件，並就中英文的應用提供意見；以及

(e) 協助辦公室的管理。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年；通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請，並郵寄到香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座23樓2331室公務員事務局法定語文事務部員工管理室，信封面註明「申請二級法定語文主任職位」。

【勞工處 二級職業安全主任 月薪$29,500起】

+ 2

總薪級表第13點（每月港幣29,500元）至總薪級表第28點（每月港幣60,100元）

截止日期: 17/02/2023 23:59:00

入職條件

(a) 持有香港大專院校或香港專業教育學院頒授以下學科認可的高級文憑／副學士學位，或具同等學歷；

- 相關工程學科如機械工程、製造工程、工業工程、電機工程、屋宇設備工程、結構工程、土木工程、電子工程或化學工程；或

- 建築學、化學技術；或

- 應用化學、應用物理、化驗科學、材料科學或職業安全及健康；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績 [註一]；

(c) 操流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a) 就《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及該等條例的附屬規例進行視察和執法工作；

(b) 為提升職業安全進行宣傳和推廣工作；以及

(c) 為提升職業安全進行教育和培訓工作。

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。在通過試用關限之前，申請人必須圓滿完成課堂及在職培訓，並通過兩項部門考試，以及在試用或試任期內工作表現令人滿意，並且符合職系要求及服務需要。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]連同學歷或其他資歷文件的副本及《基本法及香港國安法》測試及格成績副本（如有），郵寄或親身遞交到香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓16樓勞工處人力資源組。請於信封面註明「申請二級職業安全主任職位」。

【政府資訊科技總監辦公室—二級系統分析／程序編製主任】 月薪 $34,185起

+ 1

截止日期 17/02/2023 18:00:00

入職條件

(a) 持有本港大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(c) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及中文運用試卷中取得「一級」成績，或具備同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註：申請人將須參加在香港舉行的筆試。)

職責

(a) 開發、提供、維持和協助採購及管理資訊系統及服務；

(b) 評估和研究新的硬件、軟件及技術；以及

(c) 為落實政府／本地社會更廣泛應用資訊及通訊科技而推行的措施及計劃提供支援。

(備註: 可能會被派駐政府資訊科技總監辦公室或政府各決策局／部門工作，而且可能須不定時工作。)

聘用條款

總薪級表第16點(每月34,185元)至總薪級表第27點(每月57,395元)

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

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郵寄 ✓

把填妥的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]連同學 郵寄／專人送遞至九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓12樓政府資訊科技總監辦公室聘用組，信封面註明「申請二級系統分析／程序編製主任職位」。

【知識產權署—二級專利審查主任 月薪$30,990元】

+ 1

截止日期 03/03/2023 18:00:00

入職條件

(a)持有香港本地大學頒授的二級榮譽或以上學士學位，有關學位須修讀一項或多於一項屬化學、電子及／或機械工程領域的科目[見註(1)]，或具備同等學歷；以及

(b)具備良好的中、英文會話和書寫能力，並符合語文能力的要求，即至少在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績，或在其他考試取得同等成績.

職責

二級專利審查主任主要負責執行《專利條例》（第514章）所訂的職責，有關職責為就原授專利申請及短期專利作分類及審查，以及處理其他審查工作；協助主管人員執行處理專利申請及批予後的事宜的相關法定職責；就專利及相關課題進行研究及分析；及處理公眾查詢。

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期二年。

申請方法

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申請人須填妥一份申請表格[G.F. 340(Rev.3/2013)]，並連同一份詳盡的履歷(包括學歷副本和詳細工作經驗副本) ，於2023年3月3日香港時間下午六時正或之前以郵寄或親身遞交方式送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈25樓知識產權署行政組，信封面上註明「申請二級專利審查主任職位」。

【漁農自然護理署—農業管理主任 月薪港幣44,150元】

+ 3

截止日期 17/02/2023 23:59:00

入職條件

(a)持有本港大學所頒授的應用或自然科學／農業／農業科學／園藝／植物保護／環境科學／農業經濟學／經濟學或適當學科的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷；

(b)在取得學位後在適當範疇上具3年有關工作經驗或持有本港大學的應用或自然科學／農業／農業科學／園藝／植物保護／環境科學／農業經濟學／經濟學或適當學科的較高學位或研究生文憑，或具同等學歷；及

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績。

職責

(a)就園藝，例如溫室生產技術、水耕生產技術、有機栽種、農場生產及作物營養、植物保護，進行研究或提供意見；或

(b)就作物評估、農業經濟、發展及推廣和休閒農業進行研究或負責相關工作；或

(c)就作物生產的安全事宜、促進作物農場發展、相關數據、資料搜集及調查等，進行研究或負責相關工作；或

(d) 就農業持續發展基金的行政進行研究或負責相關工作；或

(e)就都市作物生產系統、現代化的市場推廣及品牌建立策略、農業科技、農場機械化和自動化進行研究或負責相關工作；及

(f)就農業園及農地的計劃和行政進行研究或負責相關工作；

(g) 執行上級派遣的任何其他職務。

聘用條款

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署，在信封上註明所申請職位的名稱。

持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址。

【康樂及文化事務署—行政助理(策劃事務) 月薪27,645元】

+ 3

截止日期15/02/2023 18:00:00

入職條件

(1)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第3等級或以上成績，或具備同等成績(見註)；

(3)具備良好的中 英文講寫能力；

(4)具備一般商業電腦軟件(MS Word、Excel及PowerPoint)及中英文文書處理的應用知識；

(5)具備良好人際溝通技巧；

(6)取得學歷資格後，須具備從事工程項目／規劃或土地行政的工作經驗；以及

(7)取得學歷資格後，具備政府或公營部門工作經驗為佳。

職責

(1)就籌劃和推行文康體育工程計劃提供行政支援；

(2)協助整理設施需求摘要、設施明細表及用戶需求資料、就設計、實施時間表和預算開支等工程計劃事宜與相關決策局及工務部門聯絡、協調部門內部及其他政府部門就土地事宜及工程計劃的其他相關事項提出的建議等；

(3)協助初步篩選和分發由其他部門／顧問公司提交的顧問研究、發展方案、與大型基建設施、分區計劃大綱圖、向城市規劃委員會提出的申請、土地事宜等有關的報告，並整合部門內部各個行動分科提交的意見及建議，以作回覆；

(4)就立法會議員及區議員、各個地區組織／諮詢組織及市民對工程計劃的查詢、投訴及建議，協助草擬回覆；

(5)協助監督施工中的工程計劃進度，並跟進移交前及正式移交的事宜，包括統籌工程／工地會議、更新工程進度報告、整理欠妥清單等；以及

(6)為工程會議、工地會議（包括地盤）協助安排和提供後勤支援，以及在工地處理與竣工有關的移交事宜。

聘用條款

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期一般為12個月。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])連同詳細履歷送達新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部17樓策劃事務組

【郵政署 助理經理(行政事務) 年薪約350,000元，另加約滿酬金】

+ 2

截止日期09/02/2023 18:00:00

入職要求

(1) 持有本港大學頒授的認可學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，在人力資源管理或辦公室行政方面累積不少於三年工作經驗，曾擔任管理或行政職位者尤佳；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 具備良好的語言和書寫能力，並熟悉電腦操作；

(5) 具備良好的組織、分析、人際及項目策劃／項目管理技巧；以及

(6) 心思縝密，能獨立工作，積極主動，樂於投身團隊工作。

職責

(1) 協助處理人力資源管理及工作表現管理的相關事宜；

(2) 協助進行招聘工作及處理聘任相關事宜；

(3) 提供一般行政支援及處理投訴；

(4) 協助擬訂預算及人力需求計劃；

(5) 協助監察預算及開支；以及

(6) 籌辦研討會及分享會。

聘用條款

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪25,150元；

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組或投入設於中環康樂廣場2號香港郵政總部1樓的投遞箱。

【消防處—消防隊長】



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