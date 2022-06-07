【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。



👉🏻 👉🏻 👉🏻港男FG見工帶埋阿媽全程代答 對方一句反問老細傻眼：害死個仔

紀律部隊較著重體能和實際工作，因此學歷要求不算高，申請者只需於DSE或會考中考獲5科合格或以上成績即可。不過，要留意部分紀律部隊對申請者的視力有特定要求，在遴選過程中必須在不配戴矯視工具下，通過視力測驗。另外，大部分紀律部隊的起薪點都超過2萬，晉升後的頂薪更可高達9萬！

👇🏻👇🏻👇🏻即睇入職要求、職責及薪酬待遇！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 45

註：6大紀律部隊至截稿為止，有以上5個部門提供職位空缺。

👉🏻 👉🏻 👉🏻第四針疫苗即日可預約 政府再更新接種指引：這3類人不用打

同場加映：職場菜鳥見工總結 面試官N個動作暗示唔請你：佢一講呢句死梗

人生，總會經歷無數次面試，入學、見工、升職⋯⋯但最痛苦的不是面試當下，畢竟時間很快就過，最折磨的是等待結果的時間。有網民熱議在面試過後，要如何判別面試是通過了還是失敗呢？

點擊連結看全文：職場菜鳥見工總結 面試官N個動作暗示唔請你：佢一講呢句死梗