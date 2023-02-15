OnlyFans辣模爆紅代價超慘！遭狂粉偷拍擺上網任人睇　她一招解決

在美國成人平台OnlyFans相當知名，甚至更讓不少辣模都有再次翻紅的機會。不過人紅是非多，也因此有吸引不少可怕粉絲的瘋狂追隨。24歲的辣模Hannah Palmer擁有火辣身材，也時常在社交平台分享美照，IG更有超過200萬粉絲追蹤。但風光的背後卻是私生活全毀，她透露自己曾經遇過變態為了偷窺她，直接舉家搬到她家隔壁，甚至還會隔窗意淫。



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辣模慘訴變態粉絲行徑

根據《每日郵報》報導，Hannah從2021年3月加入OnlyFans平台後，獲得亮眼成績，至少已經賺入500萬美金（約3924萬港幣），也讓她名利雙收，出入幾乎都有奢華美包、高檔服裝。但隨著時間流逝，她發現有可怕的瘋狂粉絲，會搬到她家之後，天天拿著鏡頭透過窗戶錄下她在家的樣子，還會把照片、影片放到網絡上供其他人欣賞。Hannah坦言：「這點非常令人擔憂，即使我試圖隱藏家庭與私人資訊，但是有影響力的人根本無法為自己提供太多的安全與隱私，必須面對這些恐怖粉絲帶來的風險。」

其餘還包含粉絲跑到她家樓下，趁她走到陽台時錄下她，再上傳到非法網站。Hannah是直到有一天在網絡上搜尋自己名字時，才發現這件事。儘管Hannah最後聯繫警方，但警方卻以網絡問題為由，應該交由FBI處理委婉回絕，而Hannah聯繫FBI之後也沒有得到回應。Hannah最後乾脆決定聘用保鏢來保護她的安全，不僅有效也能阻止變態再靠近、更繼續跟警方聯繫，並呼籲所有女性一定要注意自身安全，尤其是在快速發達的網絡上。

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