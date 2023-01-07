OnlyFans成人網紅1年只沖37次涼　但發生關係63次　奇特理由曝光

國外一名成人網紅日前在社群媒體上分享自己的2022年總回顧，不過內容卻跌破眾人眼鏡，因為過去一年她只洗過37次澡。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，這名成人網紅艾拉（Aella）經營成人社群媒體OnlyFans吸引一票粉絲，還成為該網站收入最高的網紅，每月收入高達10萬美金，就連推特上都有13萬粉絲

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雖然擁有迷人外表，但艾拉的衛生習慣卻跟其他人不太一樣。日前她在推特上分享自己2022年的回顧統計，大方列出自己去年出門幾次、上過幾次廁所，連愛愛次數和洗澡次數都公諸於世。

不過艾拉的分享卻引發軒然大波，原來艾拉文中提及，她在2022年的洗澡次數是37次，發生性關係的次數則是63次。

這樣的發文內容讓不少愛乾淨的網友大崩潰，有網友就說整年只洗37澡真的很誇張，自己每天至少洗兩次澡，有時夏天還要洗三次。另一名網友則開玩笑地說，為什麼妹子不洗澡其他人就覺得很酷，但他不洗澡就要被提醒：「洗澡不僅僅只是社會規範啊！老兄！」

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該報道指出，2021年哈佛大學的研究指出，美國成年人平均一年洗澡約145次，艾拉的洗澡次數遠低於平均值許多。針對網友的批評和質疑，艾拉表示，她覺得自己越常洗澡聞起來就越臭，她不洗澡是因為不想破壞皮膚的微生物平衡。

艾拉強調，自己雖然去年只洗37次澡，但經常用坐浴的方式清洗私密處，也會清理腋下。她每天都有刷牙洗臉，一個月也會換兩次床單。

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