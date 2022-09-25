OnlyFans｜秘魯火辣候選人政見等您付費解鎖　殺入成人版IG吸票

厭倦了枯燥乏味的政治選舉！祕魯發生了離譜事件，一名身材火辣、外貌妖豔的女市議員參選人，為了讓競選活動更不一樣且有意義，她鼓起勇氣做出改變，掀起了當地民眾的熱議。據悉，該名參選人突破了傳統的觀念，以社群平台OnlyFans打響名號，透過贊助（donate）的方式得到選舉資金，她也再度聲明，無論是對待選舉活動還是選民，她都非常認真。



根據外媒《每日星報》報道，44歲的賈西亞（Tess Garcia）於秘魯塔拉波特市設立了地方競選辦事處，為拉班達德西爾卡約區（La Banda de Shilcayo）市議員選戰做準備，同時她也是議會團體區域聯盟（Unión Regional）的候選人。

Tess Garcia表示要擺脫無聊的選舉造勢活動，並作出改變。

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值得注意的是，賈西亞竟試圖擺脫無聊的選舉造勢活動，在社群平台OnlyFans上分享一系列性感火辣的照片，目的是協助競選活動籌備資金。賈西亞表示，選民們可以在OnlyFans上每月贊助20美元（約港幣156元），就能看見她的政見和美照；至於她所帶來的收入，她一直都沒有對外公開。

報導中還提到，賈西亞受訪時指出，她所代表的政黨對待競選十分認真，她認為，是時候採取不同的管道來參加競選，「我厭倦了普通的政治，作為一名企業家，我們應該改變」。此外，賈西亞強調，競選地區塔拉波特市在相較其他地區之下，只能稱得上是一個農村地區，與首都的喧囂和繁華相差甚遠。

對於賈西亞的舉動，仍存在許多爭議，回看曾參加祕魯選舉的女性、前國會議員蘇西（Susy Diaz），如今更被拿出來與賈西亞比較，只因她在手臂上刺了多達13個刺青，並受到了神職人員的譴責。

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