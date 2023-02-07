葵青公園掛橫幅「咒」街坊聚賭必輸？勸去北葵睇書　網民叫睇呢本

大家不時見到公園圍著一班長者疑似聚賭，近日網上就瘋傳一張公園橫幅，內容標題是公園聚賭必輸，勸市民不如改為去北葵睇書。相片一出網民紛紛熱議，認為一班公園阿伯未必會理會，更有網民建議康文署可放流動圖書館在公園內，希望可以令一班長者由聚賭改為看書，更有益身心。



扮工室online網上截圖

近日葵青區一公園驚現一幅橫幅，橫幅上寫了一個大標題「公眾地方聚賭罰錢必輸，不如行幾步去北葵睇書」，而標題下寫上「葵青區地區管理委員會」。有網民拍攝後將相片放上FB群組「扮工室online」，即引起網民熱議。

網民笑指這是「國民教育」、「咀咒全港市民要輸錢」、「睇賭術嘅書」等等，有網民也問是否「去圖書館睇馬經」、「用埋北葵圖書館電腦即場落盤」，不過也有網民認為橫幅上的標題不夠押韻及中文差，「作嗰個係咪要睇下書先呢」，應該改為「聚賭必輸不如睇書」、「聚賭違法錢必輸，法庭判決難寬恕」。

《賭聖》劇照

根據本港賭博條例，街頭聚賭屬違法行為。任何人如在賭場以外的任何場所或在任何街道上營辦或管理或以其他方式控制非法賭博，即屬犯法，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人如在任何上述場所或任何街道上非法賭博，即屬犯法最高罰款為3萬港元及監禁9個月。