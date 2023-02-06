給十九歲的我｜英華女校出名人　張婉婷、麥玲玲和這高官都係校友

為英華女校重建籌款，記錄學校六名英華女生成長片段的電影《給十九歲的》，近日因有女生不同意公映而軒然大波，導演張婉婷更宣布暫停放映以平息風波。風波中的英華女校其實是香港創校超過百年的名校，當中堪輿學家麥玲玲、該戲導演張婉婷、歌手雨僑等都曾就讀該校，而一位現任高官都是校友！



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位於中西區羅便臣道的英華女校是香港22間傳統名校之一，屬於Band 1中學，以2022年文憑試的成績評估，全港中學排名約15-29位，同區排名更是第3-4位。根據校網的資料顯示，過去兩年學生文憑試成績優異，有9成的學生獲得本地大學取錄。

英華女校網頁圖片

創立於1900年2月英華女校有百年歷史， 跟位於深水埗英華街的男校英華書院同屬倫敦傳道會。學校於2012年實行原址重建計劃，20 19年遷回中西區。新校舍設有一個200座位的劇院、容納全校千名師生集會的禮堂、校園電視廣播室、戶外康樂場地等。而英華百年間也出了不少知名校友，當中包括今次涉事的導演張婉婷、堪輿學家麥玲玲、香港單車運動員馬詠茹、現任港區全國人大代表蔡素玉，李嘉誠夫人莊月明，還有一名現任女高官，都是英華校友。

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【張婉婷】香港知名女導演，60至70年代就讀英華小學及女校，85年首次執導電影《非法移民》即獲香港電影金像獎最佳導演，曾執導或監製過多部著名作品，包括《秋天的童話》、《宋家皇朝》、《玻璃之城》、《歲月神偷》。

2023年初上映紀錄片《給十九歲的我》，電影講述多位千禧年代出生的英華女學校學生成長故事的紀錄片。然而被其受訪主角向傳媒撰萬字文反對公映而軒然大波，電影於公映４日後，於2月6日起於各大院線暫停公映。

【馬詠茹】前香港單車運動員馬詠茹（Vivian），也是《給十九歲的我》中女主角馬燕茹的姐姐，2015年畢業於英華女學校，曾經和香港擊劍運動員張家朗交往近三年，更曾有份在NOW為奧運做主持。

【蔡素玉】香港前立法會議員，前香港東區區議會錦屏選區民選區議員，為現任港區全國人大代表。

蔡素玉（資料圖片）

【雨僑】香港歌手，2002年雨僑於香港中學會考取得26分，並於2007年在香港大學生物系畢業，與歌手羅力威（Adason）2018年結婚後育有一女，現已懷有第二胎。

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【麥玲玲】香港著名堪輿學家，1983年畢業於英華女學校。過去曾在傳媒訪問中表示，因在校時修讀中國文化科而對中國生肖、《易經》等產生濃厚興趣。亦因為受風水師宋韶光在電視節目上講述生肖運程影響。於是開始鑽研風水命理。

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【何珮珊】香港海關首位女關長，中學時代就讀英華女學校，及後入讀香港城市理工學院主修會計學。1991年2月18日加入香港海關任職海關督察，2021年10月21日獲委任為海關關長，丈夫是現任政制及內地事務局局長曾國衞。