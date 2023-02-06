日本中華料理店疑賣發霉拉麵　台美女YouTuber店員驚揭老闆是華人

很多年輕人都會出國工作假期，體驗世界各地的風土人情，同時進修自己、享受人生。在日本工作假期的台灣YouTuber「呼兒」專門分享日本旅遊和美食影片，日前她大爆自己在當地打工時的恐怖經驗，透露東京某中華料理店老闆執意使用過期的發霉拉麵，揭發對方時更被華人老闆扣糧和恐嚇威脅長達3個月！



（Facebook@呼兒）

台灣YouTuber「呼兒」日前在個人社交媒體上發帖分享在日本工作假期的經歷，提到自己結束第一份文具工廠工作之後，透過Facebook找到了一份中華料理店的外場工作。因為自己日語不佳，老闆也願意錄取她，因此她感到非常感恩。

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當工作了數個月後，夏季的某天她發現冰箱的麵發霉了，於是拍照向老闆回報，但是老闆卻說「熱水煮一煮就沒事了」，更即場烹煮了一碗麵並吃掉，力證麵條沒有問題，再賣給客人食用。不過當呼兒再次企圖阻止老闆時，華人老闆卻變得十分不耐煩，威嚇她要她安靜。

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呼兒直呼無法接受，毅然決定離職，並將發霉拉麵的照片上傳到網路上，呼籲大家不要到店裡吃東西。然後照片在不久後被陌生人向日本衛生所單位告發，導致政府人員前來店裡調查。老闆因此決定找出誰是照片的上傳者，然而她卻被台灣同事出賣，老闆便扣留了她一個半月的薪水，威脅恐嚇她要刪除網路圖片，否則讓她回不了台灣，更聲言要告她，「還逼我簽下保密協議書，然後不給我拍照內容，但因為我不懂日本法律，所以其實我很害怕，這樣的恐嚇威脅長達3個月，我的精神狀態處在憂鬱和恐懼中，過得非常悲傷不快樂」。

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IG@beibei_toy

經過連番的波折後，日本勞動局出面請老闆交還扣起的薪金，但當她前往店裡領取薪金時，再度被對方恐嚇和威脅，稱她是「壞人」、「惡劣的員工」等。幸得她在日本的業主陪她一起前往餐廳，更對餐廳裡用日文大叫「這間店老闆積欠員工薪水！」業主也追問老闆有沒有煮發霉拉麵，老闆就承認有發霉麵，但沒有煮給客人吃。呼兒最終成功取回欠薪，但是也大嘆「真正見識到甚麼叫睜眼說瞎話」、「我做到了！即便再惡劣的環境我也克服了！我對得起自己的良心！我守住我的原則！我真的好有勇氣，我好棒！這就是我！」

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呼兒也上傳了一張店裡拉麵有蟑螂的照片（Facebook@呼兒）

不少網民看帖後怒轟該間中華料理店十分無良，竟然為了節省成本出售過期發霉拉麵，「發霉成這樣還這麼多太可怕吧，幾包麵是能多貴？」、「那個麵怎麼可以讓人吃下肚啊」、「只能說這間真的很惡劣」。除此之外，也有網民留言猜測呼兒所指的「華人老闆」真正身份，也將餐廳資料起底，據官網上的餐廳資料，寫明是「台灣料理專門店」。不過為此呼兒則回應「老闆說他是台灣人，但是他也說他在台灣沒有房子，他的老家在中國，有時候他又說他老家在大陸哪裡哪裡，包含腔調和用語我覺得很像中國那邊的」，但就沒有指明地點。