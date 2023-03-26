日本死刑｜行刑官須符4大條件　刑室藏3個死亡按鈕　執行後有錢分

雖然香港在1993年已經立法廢除死刑，世上仍然有不少國家依然會對罪犯執行死刑。當中包括日本。有節目早前訪問一名前刑務官，以親身經歷分享執行死刑時的細節。執行死刑的人又需要乎合甚麼條件呢？



在日本監獄工作27年，曾參與多次行刑的前刑務官坂本敏夫（YouTube 截圖）

日本節目《ABEMA NEWS》早前訪問在日本監獄工作27年，曾參與多次行刑的前刑務官坂本敏夫。他分享到在日本的監獄，法務省會在執行死刑前1個星期左右聯絡獄長。而獄長則會集合幹部，面對面通知他們，避免被犯人知道。

在日本執行死刑的方法是「絞刑」。監獄中的刑場中，牆壁裏陷有一個佛像壇，地上有一個用紅色標註的機關門。執行死刑時，犯人會被帶到機關門上，綁上雙腿、蒙上雙眼並用手扣鎖住雙手。之後行刑官就會將絞刑的繩索圈在犯人的脖子上，掛到天花板的滑輪上。

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在行刑場旁邊有一個房間，牆壁上有3個按鈕。執行死刑時3名行刑官會同時按下按鈕，打開犯人腳下的機關門，令他跌到刑場下層頸椎折斷死亡。這3個按鈕中只有一個能打開機關門，每次死刑時有效的按鈕是隨機的。目的是為了減少行刑官的心理負擔。坂本表示作為行刑人，他們需要催眠自己這是「工作」，否則很容易會患上心病，無法繼續工作。實際上亦有不少刑務官因不能接受需要執行死刑而離職，或轉至其他不會執行死刑的監獄。

行刑後有醫生會走到下層，用聽診器確認死刑犯沒有心跳，並向獄長報告。靜置5分鐘後，他們就會將屍體移至擔架上，放入棺木運到遺體安置室。

那被選為死刑執行人的刑務官又需要符合甚麼資格呢？坂本指他們會選擇在監獄工作超過10年的職員，並乎合本人或伴侶沒有懷孕、沒有正住院的親人、未有打算結婚等條件的人。行刑時負責按按鈕的3人組則會是由這些人輪流負責，在執行當天才會被通知。他們並沒有權利拒絕，否則會因不遵從上司指示而被懲戒。而死刑犯會在執行當天早上8:30至9:30之間由獄長親自通知，與牧師或僧侶等教誨師對談後寫遺書。在執行死刑後才會通知死刑犯的家屬。

據說3名死刑執行者會得到一筆安撫金，執行後當天下午亦會放假。但大部分時間他們都不會花這一筆錢，而是購買祭品香燭，到犯人的墓前參拜，祈求他們下一生能做好人。日本國內的調查指有8成市民都支持維持死刑制度，但對執行死刑的人來說這卻是一生都無法填補的傷痕啊……

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