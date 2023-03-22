日本人愛乾淨是假象？男廁驚現告示禁止尿兜大便　新一波惡作劇？

日本是港人最愛的旅行目的地之一。除了景色、食物和購物等吸引的優點之外，不少人也對日本有「乾淨」的印象。不過這一點似乎也不是必然。有網民最近就Po出一張貼在日本某男廁的告示，上面竟然寫著「禁止在尿兜上大便」！



（連登討論區 截圖）

有香港網民在連登討論區以「日本開始有標貼提示禁止尿兜上屙屎」上傳一張照片，當中是一張在日本大型電器店愛電王Edion京都四條河原町店某男廁的告示。上面寫著「男用廁所在地下1樓、5樓、6樓、7樓皆有。請不要在小便斗中大便。若有發現，將會向警察報案」，嚴正警告使用者不應在尿兜中大便。

樓主的貼文引起網民熱烈討論，當中有不少人驚訝於以「乾淨」聞名的日本人竟然會在尿兜上大便。驚訝道「邊個會係個尿兜度屙屎呀？咪俾人睇晒」。不過亦有網民指出其實日本一向沒有表面上那麼乾淨，半夜到池袋、心齋橋這些地方人蛇混雜，「白卡痴線佬醉酒佬待撿屍體乜都齊」。只是他們「天光前淸理好晒，星期一返工時間又回復正常」而已。

有部分網民則懷疑有人在尿兜中大便是日本開關後，外國遊客到訪而出現的問題。但告示以日文撰寫，並沒有翻譯成多國語言，相信是針對日本的警告。有人就聯想到日本TikTok抖音上流行的各種惡作劇，嘆指「其實喺日本做最多迷惑行為嘅係日本人」。

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日本的Twitter及討論區上其實自數年前已不時會流傳「禁止在小便斗大便」的告示，當中絕大部分都是以日語撰寫。說明這是在日本存在已久的問題。甚至有日本網民貼出在中國廣州某公廁內告示的照片，竟然也是以日語撰寫。

（《大叔的愛》劇照）

有不少曾遇過在尿兜大便的客人的店員亦分享經歷。當中有部分人是因為實在忍不住、等不及使用坐廁才會在尿兜裡大解。但也有不少惡作劇或醉漢犯事的情況。造成其他客人的迷惑，需要清潔的店員也很可憐。希望「禁止在小便斗大便」的告示真的能有效杜絕這種行為吧……

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