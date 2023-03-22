日本「裸祭」年吸萬名T-back男現身　赤裸為爭取一物！附參加詳情

日本是港人最愛旅遊的國家之一，而日本每年都會舉行不同的「祭典」，讓大家能夠向神明祈求好運或驅除厄運。日本的祭典五花百門，每個的流程和慶祝方式都各不相同，而當中就有一些稱為「奇祭」的祭典，有著有別於傳統的儀式，而最能夠代表奇祭的祭典，就一定非有著日本三大奇祭之一稱號的「裸祭」。



「裸祭」，又名為「會陽節」，每年都會於日本不同的地區舉行，而當中最廣為人知的便是於岡山縣岡山市「西大寺」所舉行的「西大寺會陽」。每年2月第三個星期六，西大寺都會聚集約10,000名男士參加盛宴。即使祭典舉行的日子正值寒冬，但大家仍然會看到一眾只穿著白色兜檔布和白色夾趾襪的男士，而他們為的都只是同一個目標，那便是爭奪象徵幸福與幸運的「寶木」(Shingi)。

官方圖片

其實西大寺會陽祭起源於1510年，至今已經有超過500年的歷史，當年有一位名為忠阿上人(Chuashonin)的寺廟住持向參拜的信徒們授予守護符，而該守護符因相當靈驗，以致想要獲得守護符的人越來越多，最後住持不得已以拋守護符的方式，將符授予參拜者，然而這卻造成了人們互相爭搶守護符的畫面出現。後來，守護符隨著時代轉變演變成「寶木」，而參加者亦為了於爭奪的過程中身體能夠自由行動，繼而選擇赤裸身體，「裸祭」便就此誕生。

每年參加裸祭的人都十分投入，每到祭典當日晚上8時，裸男們便會開始變得興奮，一邊大叫一邊進入寺廟內。他們會事先經過「垢離取場」，用水潔淨身體後再進入寺廟的本堂，而整日的重頭戲「丟寶木」則會於晚上的10時開始，於丟寶木的前1分鐘，寺廟本堂的燈會全部熄滅，而本堂的窗戶會先投下約100組小根得串牛玉(Kushigo)，以將寶木的福氣分享給更多人，之後寺廟的管理者才會丟下1對真正的「寶木」，供參加者們互相爭奪。

圖截自「RSKイブニングニュース」YouTube頻道

而男士們所爭奪的「寶木」，其實是以御神木，即神明所寄宿的神樹削製而成，並得到2週時間的加持，而成功搶奪寶木的人，亦會有個特別的稱號名為「福男」。而想成為「福男」其實亦不只是日本人的專利，只要大家是中三以上的男性便可以參加「寶木爭奪戰」，當地亦會有祭典中所需的兜檔布和襪子購買，但大家要留意有紋身和當日曾飲酒的男士們則不得參加，所以大家若真的想參加的話要留意啊!

「裸祭」活動詳情:

活動名稱:西大寺會陽祭

日期：每年2月第三個星期六

地點:岡山縣岡山市西大寺

參加費用:全免(參加者需自行購買兜檔布和襪子)

參加資格:中三或以上的男性(有紋身/當日曾飲酒者不能參加)

前往西大寺的交通方式:

1.電車

從岡山站搭乘赤穗線約20分鐘可到達西大寺站，再從西大寺站徒步約15分鐘，即可到達。

2.巴士

從岡山站至西大寺巴士中心約30分鐘，從巴士中心徒步約15分鐘，即可到達。祭典當日會有臨時巴士供大家乘搭。