男大學生無安全愛愛「一次就中獎」！後悔當爸質疑女友偷食被狠批

兩情相悅發生親密關係時，最重要的是做好安全措施，不僅能夠提高避孕機率，還可以一定程度上的預防傳染性疾病。對此，一名台灣網友分享「一次就中獎」事件，荒唐又不負責任的行為引起網友怒轟：「在想什麼？」



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一名台灣男大生透過Dcard發文，以「一次就中獎」為題引起網友關注。他表示與女友交往期間曾有親密行為，僅一次沒有做安全措施就發生意外，女友真的懷孕了。值得關注的是，當女友告知他懷孕一事時，他竟先質疑對方是背叛他到外面亂搞，甚至強押女方進行「羊膜穿刺」取胎兒檢體。不過，經對比後證實為其親生兒、還是一對雙胞胎。

儘管事實擺在眼前，該名男大生仍無法面對，指出自己目前才大三，日常生活仍未脫離爸爸媽媽的金錢資助，根本沒有撫養孩子的能力，他更直言：「早知道就不要X裡面了！」

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事件曝光後，網友們紛紛批評該名男大生，「還敢懷疑？呵」、「強押她去做羊膜穿刺，你也是很爛欸」、「成年就承擔責任」、「女友跟小孩好可憐」、「要我是女方，不管生不生先分手再說」、「沒錢買套套？還偷吃勒，當你女友真可憐」、「連保護都不行是能負責什麼」、「趕快休學去工作好嗎」、「上來討罵的吧」、「沒錢養就不要生了吧…生下來也是苦了孩子」。

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