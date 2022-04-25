金曲歌王疑婚內出軌20歲小三　孕妻以「狗仔式」回應：要戴安全套

台灣饒舌歌手Leo王2019年榮登金曲歌王，當時他在頒獎台上感謝老婆的陪伴和支持，豈料近來被Dcard網友發現，他的狗狗「地瓜餅」IG貼文被人編輯過，疑似愛妻以狗狗口吻，控訴他婚內不理孕妻「無套出軌20歲小三」，引發軒然大波。



時隔一夜，地瓜餅IG也再次更新限時動態，雖表示世界上有更多新聞值得關注，不該將焦點放在狗狗IG上，但同時也寫了「傾聽你的直覺」，右上角以hashtag標註「#wearacondom」，呼籲要戴安全套。

【圖輯】點圖放大看被指「婚內出軌」的台灣金曲歌王Leo王照片👇👇👇

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Dcard網友24日以「有人追蹤LEO王的狗地瓜餅嗎」為題發文，說他發現狗狗舊貼文有文章被編輯過，內容以愛犬角度訴說，照片是Leo王告訴媽媽他出軌了幾個月後拍下的照片，更說他們對於生孩子計畫了6年，但當媽媽告訴Leo王懷孕喜訊時，卻得知腥夫出軌20歲小三，且沒戴安全套一事。

經過一夜的網友熱議，先前地瓜餅IG有關控訴出軌的貼文，也再次遭到編輯，寫下「Edited for private reasons（因私人原因編輯）」，夫妻感情狀態令人霧裡看花，《TVBS新聞網》稍早致電Leo王所屬顏社，電話未接聽。

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