台男用安全套笠腳讓傷口避免接觸水　網民揭恐怖下場：要截肢了

遇到不能碰水的傷口，最麻煩的就是洗澡的時候，不過近日就有一名網友分享，自己因為腳底受傷，洗澡前竟然突發奇想將安全套套在腳上防水，還沾沾自喜表示「生活智慧王」。



然而許多網友看了卻膽戰心驚，趕緊提醒萬一太緊反而可能有截肢風險。

【圖輯】網友警告：傷口沒好就先截肢嗎？點圖放大看原PO用安全套笠腳事件及網民意見👇👇👇

+ 5

一名網友在Facebook Group《爆廢公社二館》分享，自己在運動中心踩到玻璃碎片，本來想說只是小傷口，怎料當下血流不止，趕緊到醫院縫針治療，由於傷口不能碰水，正當他在煩惱洗澡該怎麼辦時，突然靈機一動把有防水功能的安全套套在腳上，還拍照PO網寫下「生活智慧王」。

從照片中可見，受傷的地方纏著紗布，外層則被安全套裹著，看上去就像是穿了透明的襪子，不過許多網友看完都替他捏把冷汗，緊張表示「感覺緊到會被截肢」、「壞死截肢風險」、「傷口沒好就先截肢嗎？」、「這樣是錯誤示範，血液循環不良，拜託善待傷口好嗎？很心疼」。

事後原PO也回覆這只是暫時的，因為到家的時候，身上都是氯的味道，只想著要趕快洗澡，才會選擇這樣防水，不過也有網友建議，其實洗澡要防止傷口碰水，可以拿保鮮膜包住即可，不需要動用安全套。

【同場加映】性愛冷知識︱亂用Condom會搞出人命！專家破解6大安全套錯誤觀念（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

姚元浩《營業中》險遇襲！「阿伯怒掏鐮刀」海巡署急救援

【本文獲「TVBS」授權轉載。】