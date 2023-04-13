90後港女拍拖7年男友求婚　因一事唔想嫁求教點婉拒　網民:放生佢

結婚、生仔、移民等都是人生大事，不能草率決定。不過近日就有一名移民加拿大的港女在討論區求救，指跟男友拍拖七年，近日對方似有意欲求婚，但女方卻因一個原因不想嫁，向網民請教應如何平和婉拒對方，結果引起網民激烈討論。



《 Crazy Love》劇照

近日有網民以「拍左（咗）七年拖 男朋友求婚點算好」為題在連登開POST，指近日男朋友借意問將來想在哪裡求婚、結婚等事項，而且做得頗明顯，「我都估到佢想求婚」。而樓主更發現對方的信用卡扣了一筆款項，「筆錢原來用左（咗）係（喺）首飾鋪（舖），應該想呢排會求婚。」但樓主坦言未準備好，「始終呢兩年大家都變左（咗）好多，我覺得我應該要睇多啲呢個世界。」

樓主補充，二人一直同居，跟結了婚沒兩樣，但「佢就係將結婚同埋生仔扯埋左（咗）一齊」，男友每晚話題也圍繞結婚買屋，「又話趁我20尾生bb都會聰明啲，我recover又會好啲」，但樓主擔心生育後只能每日湊仔沒有自由，「我就係見到朋友結婚生埋仔，基本上冇晒自己時間」。她坦言現在只想「everything remains the same」，卻又擔心不結婚對方會找第二個，於是上網求救，如何可以「平和啲婉拒會好啲」。

《戀愛革命》劇照

不過對於樓主的擔憂，網民卻給大量負評，「人生未來目標唔夾就無謂浪費時間」、「個男人俾你浪費咗7年青春」、「你呢刻婉拒佢, 都好大機會分手」、「樓主好明顯人生迷茫期，唔知前路點走，所以唔敢結婚生仔」。但也有過來人認同生仔的確困身，「冇晒個人時間都係真」，大家都認為應該跟男友講清楚自己的想法，免拖泥帶水。

網民反應激烈，樓主及後在留言中表示，已經將心中想法跟男友溝通，「佢話會比呢年我認真諗下，不過樓佢自己會照買」，更重新強調「唔係想拒絕，我結呀，不過遲啲先」，現在反而更擔心何解對方仍要自己買樓....對於樓主經的困擾，大家又有何睇法呢?